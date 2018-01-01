Медики подсказали, как правильно питаться после 50 лет
Самое слабое звено в организме людей после 50 лет – это кости.
С годами они начинают терять кальций и становиться хрупче. Почему это происходит?
Этому есть несколько причин. Во-первых, выработка эстрогена с годами уменьшается. А именно этот гормон помогает держать костную массу в хорошем состоянии. Во вторых, изменяется кислотность в организме. Из-за неправильного питания она выше. Это негативно влияет на способностей костей удерживать кальций.
Специалист Института питания Елена Воронина рассказала, что организму проще усваивать кальций, который он получает с пищей, чем из медицинских препаратов.
«Важно знать, какие продукты полезны для костей и ввести их в рацион, – говорит диетолог Елена Воронина. –
Вот список продуктов, который обязательно должны быть в рационе тех, кому 50 лет и старше: молоко, творог, вяленая рыба с костями, кисломолочные продукты.
Кроме того, Елена Воронина советует всем пить достаточное количество воды. Ведь эта жидкость вымывает из организма продукты распада и токсины.
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