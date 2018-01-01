Ученые назвали продукты, которые провоцируют развитие рака

Международная команда специалистов по раку из Великобритании, США и Канады изучала мышей с агрессивной формой рака молочной железы.Для того, чтобы снизить вероятность развития рака молочной железы и не допустить рост опухолей онкобольных, людям необходимо сократить в рационе употребление мяса, яиц, спаржи, сои, и некоторых других продуктов из-за содержащейся в них аминокислоты аспаргин. К таким неутешительным выводам пришли ученые, пишет The Guardian.Исследование, проведенное на мышах, показало, что аспарагин, соединение, впервые идентифицированное в спарже и присутствующее во многих других пищевых продуктах, приводит к распространению болезни на другие органы.Когда ученые сокращали количество аспарагина, поступавшего с кормом мышам, болеющим раком молочной железы, то обнаружили, что количество вторичных опухолей в других тканях резко сократилось. Распространение злокачественных клеток, часто на кости, в легких и мозгу, является основной причиной смерти среди пациентов, у которых диагностирован рак молочной железы.«Это очень многообещающее исследование и один из немногих примеров, когда есть научное обоснование диетической модификации, влияющей на рак», — говорит профессор Грег Хэннон, директор Исследовательского института рака Кембриджского университета.Аспарагин — это аминокислота, которая естественным образом образуется в организме в качестве строительного блока для белков. Но он также в большом количестве содержится в определенных мясных продуктах, овощах и молочных продуктах.Мыши развивают вторичные опухоли в течение нескольких недель и склонны умирать от болезни в течение нескольких месяцев.Исследователи описывают, как они уменьшают способность рака молочной железы у животных распространяться в другие органы, блокируя аспарагин препаратом, называемым L-аспарагиназой. Диета с низким содержанием аспарагина тоже работала, хоть и в меньшей степени. Вдохновленные результатами, ученые изучили записи о раковых заболеваниях человека и обнаружили, что опухоли молочной железы, чаще всего распространяются у пациентов с высокоаспаргиновой диетой. То же самое наблюдалось при раках мозга, горла и почек.По словам доктора Хэннона, аспарагин помогает раковым клеткам превращаться в форму, которая легко распространяется из груди, через кровоток, в другие органы, где они превращаются во вторичные опухоли. В то время как сокращение уровня аспарагина уменьшало распространение рака молочной железы в виде метастаз.