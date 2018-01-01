Медики раскрыли уникальное свойство винограда

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Свежий виноград вкусен сам по себе, из винограда делают замечательные вина, а если высушить виноград — получится сладкий изюм. Но на этом список полезных свойств ягод не заканчивается, считают исследователи из Школы медицины на горе Синай.Ученые заявили, что на основе винограда можно получить эффективное и безопасное средство против депрессии. Такое лекарство не только помогает справиться с хандрой, но и обладает минимальным набором побочных эффектов. Создается антидепрессант из органических соединений, которые содержатся в ягодах винограда.Проведя исследование, ученые выяснили, виноград не только обладает мощным седативным действием на организм человека, но также способен нейтрализовать некоторые сопутствующие депрессии заболевания нервной системы.Всем известно, что депрессия чаще всего связана со внутренними и внешними факторами, но иногда она протекает параллельно с тяжёлыми психическими расстройствами, а это нельзя игнорировать, так такое состояние организма может привести к изменениям в лимфатических узлах, воспалению периферической иммунной системы, а также к снижению мозговой активности.Медики рассказали, что такие нарушения в итоге приводят к сбоям в работе синапсов, позволяющим нейронам взаимодействовать друг с другом.На сегодняшний день существует немало препаратов против депрессии, но большинство из них направлены регуляцию нейромедиаторов — серотонина и дофамина, отвечающих за передачу электрохимического импульса.Конечно, они помогают улучшить общее состояние человека, и даже усилить его мозговую активность, но депрессивное состояние человека при этом остаётся практически неизменным. Чтобы решить эту проблему авторы нового исследования и предложили использовать в качестве главного компонента виноград, вернее его составляющую — дигидрокаффевую кислоту и Мальвидин-3’-О-глюкозид.Препарат уже прошел тестирование на мышах, что показало эффективность препарата. Дальше ученые планируют продолжать работу над разработкой.