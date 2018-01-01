Нехватка натрия опасна для мозга пожилых

Ученые из Anschutz Medical Campus при Университете Колорадо утверждают, что даже незначительная нехватка натрия в организме (гипонатриемия) у пожилых людей приводит к ухудшению когнитивных функций (мышление, память, концентрация внимания, логика и т. п.).Гипонатриемия — это состояние, когда уровень натрия в крови падает ниже 135 ммоль/л. В исследовании были использованы данные 5,4 тысячи мужчин старше 65 лет за 4,6 года наблюдений. У 100 участников проекта анализы показывали гипонатриемию, однако никаких внешних симптомов на момент начала наблюдений не было.Согласно полученным данным, даже при пограничных значениях содержания натрия наблюдается ухудшение работы мозга пожилого человека. Так, мужчины с уровнем натрия 126-140 ммоль/л по сравнению с мужчинами с аналогичным показателем в пределах 141-142 ммоль/л на 30% чаще страдали от нарушения когнитивных функций на начальном этапе и на 37% чаще демонстрировали прогрессирующее ухудшение работы мозга в период наблюдений.«Незначительное снижение уровня натрия в крови обычно проходит незамеченным, так как на начальных этапах никаких симптомов у пожилого человека не наблюдается. При этом умеренные изменения когнитивной функции с возрастом являются распространенным явлением»,— комментирует одна из исследователей, доктор Кристен Новак (Kristen Nowak).Гипонатриемия развивается при отказе от употребления соли, на фоне приема диуретиков, при периферических отеках, а также при некоторых гормональных нарушениях. По мнению ученых, коррекция пониженного уровня натрия в крови может быть профилактикой ухудшения когнитивных функций.