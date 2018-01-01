10 минут быстрой ходьбы могут быть эффективнее программы «10 000 шагов»

Сегодня все больше и больше людей устанавливают на свои телефоны приложения, считающие шаги: их цель – проходить более 10 000 шагов в день. Откуда взялись эти 10 000 шагов и помогут ли они сохранить здоровье до старости?Программа 10 000 шагов на самом деле родом из Японии. Перед Олимпийскими играми в Токио в 1964 году началась реклама прибора Manpo-Kei – одного из первых в мире шагомеров, созданный молодым ученым, доктором Йосиро Хатано. Доктор Хатано был искренне озабочен тем, что его соотечественники быстро перенимали у американцев вредные привычки и малоподвижный образ жизни.Тогда доктор Хатано решил, что если он сможет убедить своих соотечественников больше двигаться и увеличить количество пройденных за день шагов с обычных 4000 до 10 000, они ежедневно будут дополнительно сжигать около 500 килокалорий, что поможет им сохранять здоровый вес. Так он начал рекламировать свое устройство для подсчета шагов, и оно завоевало невиданный успех не только в Японии, но и по всему миру.Недавно ученые из University of Sheffield решили проверить эффективность программы 10 000 шагов и сравнить ее с другим планом физической активности для – Active 10, согласно которому, необходимо в течение дня трижды идти быстрым шагом не менее 10 минут, шаги при этом считать не нужно.Ученые разделили волонтеров на две группы – в первой добровольцы должны были делать 10 000 шагов в день, во второй – три похода в соответствии с программой Active 10.Участники эксперимента из первой группы проходили около 8 километров, а добровольцы из второй группы проходили за день около 2,5 км (примерно 3000 шагов). Темп ходьбы по программе Active 10 при этом определяли таким образом: идти нужно так быстро, чтобы можно было говорить, но невозможно было петь на ходу.Оказалось, что 10 000 шагов в день могли пройти только двое из волонтеров, но и им выполнение нормы давалось с некоторым усилием. А участники из второй группы собирались и вместе выходили на короткие энергичные 10-минутные прогулки в течение рабочего дня. По их словам, задание было очень простым и не требовало от них совершенно никаких усилий над собой.Показания датчиков, которые носили на себе добровольцы все время эксперимента, продемонстрировали любопытные результаты: в группе Active 10 общий объем высокой и умеренной физической нагрузки оказался на 30% больше, чем в группе «10 000 шагов». Участники эксперимента из группы Active 10 в общей сложности двигались меньше, чем добровольцы из группы «10 000 шагов», но зато у них сильнее ускорялся пульс, и они чувствовали реальную нагрузку.Многие предыдущие исследования показывают, что упражнения, приводящие к ускорению пульса, снижают риск развития диабета, сердечно-сосудистых болезней и даже некоторых видов рака. Поэтому три активных прогулки в день оказались не только более подходящими для нашего образа жизни, чем 10 000 шагов в спокойном темпе, но и более полезными для здоровья.