Что нужно есть для сохранения здоровья зубов?

Какие продукты питания нужно употреблять, чтобы иметь идеальные зубы? Стоматолог из Сиднея доктор Льюис Эрлич поделился своим мнением об этом – как и рассказал о своем рационе.По словам дантиста, каждое утро он просыпается в 6 утра для того, чтобы сразу порадовать себя порцией яблочного сидра. После этого он приготовляет омлет с большим количеством овощей. На обед доктор Эрлич предпочитает есть овощной салат с курицей либо какими-то другими источниками белка, а на полдник он обычно ест орехи и темный шоколад.После работы доктор Эрлич отправляется в спортзал либо гоняет на велосипеде или бегает. Также этот молодой человек обожает плавание, посещает классы йоги и проводит время в инфракрасной сауне. Ужин его состоит из большого количества овощей в дополнении к рыбе, курице или красному мясу. Вечером Льюис тоже радует себя темным шоколадом. При этом он называет сон самой важной частью своего дня. Обычно в постели доктор Эрлич оказывается уже в половине десятого, и не более чем через час засыпает. По выходным он старается заниматься спортом пораньше с утра, чтобы разгрузить свой день.Этот стоматолог, по его словам, не может жить без яиц, овощей и темного шоколада, он часто выбирает миндаль, сельдерей и морковные палочки в качестве перекусов. Хотя доктор Эрлич и является дантистом, он подчеркивает важность сохранения баланса и советует людям никогда не стремиться к полному совершенству, иногда позволяя себе какие-то слабости вроде шоколада и пиццы.Также доктор Эрлич обожает зеленый чай, поскольку он очень хорошо сказывается на здоровье десен и запахе изо рта. Если вы не можете жить без алкоголя и газировки, то риск повреждения зубной эмали можно снизить. Добавьте в стакан несколько кубиков льда, чтобы увеличить содержание воды, а после употребления этих напитков выпивайте воду. Также используйте не содержащую сахар жевательную резинку и подождите полчаса перед тем, как почистить зубы.