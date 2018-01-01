Остатки сигаретного дыма остаются в помещениях навсегда?

Остатки сигаретного дыма могут оставаться в помещениях навсегда: в многочисленных казино, в которых уже давно запрещено курить, исследователи из Университета Сан-Диего все равно обнаруживают связанные с табачным дымом токсины в отделочных материалах, в стенах, в мебели.Вдыхание этих токсинов с некоторых пор принято называть третичным курением. Напомним, что обычным курением называется использование сигареты по ее прямому назначению, вторичным или пассивным курением именуют вдыхание табачного дыма от курильщика, который стоит рядом с некурящими, ну а третичным – проникновение в легкие токсических материалов из мебели и тканей в помещениях, где ранее курили. В частности, жертвами третичного курения могут быть люди, которые садятся в автомобиль, где часто курят. Третичное курение, по последним сведениям, не менее опасно, чем обычное или пассивное.Отметим, что курение в казино, расположенных в Северной Калифорнии, официально запретили лишь полгода назад. И вот теперь ученые решили выяснить, насколько опасно посещать эти помещения с точки зрения остатков табачного дыма. Оказалось, что показатели токсинов в мебеле, обивке и на других поверхностях остаются на довольно высоком уровне. Это наблюдается и в помещениях казино, и в номерах отелей, где раньше разрешалось курить. Следовательно, для того, чтобы преодолеть последствия третичного курения, в помещении необходимо менять всю отделку – и перекрашивать стены.В большинстве общественных мест в США теперь запрещено курить. Однако несколько штатов, включая Неваду, все еще разрешают курить в заведениях «для взрослых» вроде казино. В Калифорнии существуют также несколько казино, расположенных на территориях индийских резерваций, в которых федеральный запрет на курение в общественных местах не поддерживается.