Как злость влияет на жизнь человека?

Риск преждевременной смерти значительно возрастает.Во многих религиях (индуизм, ислам, христианство) проявление гнева вызывает осуждение, ибо в затянутой форме является греховным, т.е. порождающим помимо злости, желание совершить акт мести. В современной жизненной динамике меняющихся обстоятельств и условий, тотальной информативности посредством интернета, социальных сетей причин для этого предостаточно.Так, правдивость и объективность реальных фактов и событий, например, со стороны СМИ порой искажается таким кардинальным образом, что вызывает справедливое возмущение.Влияние гнева на здоровье человека вызывало интерес у многих исследователей. Американским учёным удалось установить экспериментальным путём, что для спокойных мужчин, контролирующих свои эмоции жизненный отрезок времени гораздо длиннее, чем для несдержанных, склонных к проявлению приступов гнева людей. Продолжительный, 35-летний срок наблюдений подтверждает, что бурно выражающие своё несогласие с происходящим мужчины могут уйти из жизни в полтора раза быстрее, нежели их сверстники, проявляющие в подобных ситуациях самообладание и выдержку.Причин, приводящих к печальным последствиям, по их мнению, много – это возникновение стрессового напряжения и заканчивающее в итоге физиологическими нарушениями в организме. Систематический выброс адреналина приводит к повреждению ДНК, как следствие у человека складываются предпосылки к возникновению тяжёлых и продолжительных недугов.Суть заключается в раздражительной реакции определённой части мозга – миндалине, которая при возникновении чувства злости активизирует инстинкты, отвечающие за выживание человеческого организма. Исходящие от неё тревожные сигналы в остальные зоны головного мозга оказывают усиливающее кровообращение опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы. Вместо покоя и расслабленности в часы отдыха человек испытывает беспокойство и нервное возбуждение.