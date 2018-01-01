Врачи уточнили, полезен ли в действительности шоколад

Некоторые люди утверждают, что им необходимо обязательно есть шоколад, этого «требует» организм. По мнению диетологов-психотерапевтов, подобное желание может сигналить о реальной проблеме со здоровьем психофизиологического характера.Наука сказала свое слово в споре о полезности шоколада, о чем проинформировали создатели телепрограммы «Еда живая и мертвая». Согласно недавним исследованиям, шоколад действительно способен благотворно влиять на организм человека. Ежедневное употребление шоколада снижает давление и уровень холестерина, укрепляет сосуды и защищает сердце.Шоколад действует как стимулятор тонуса подобно кофе, - но в отличие от кофеина не повышает давление. Благодаря действию полифенолов, которые содержатся в какао, находящемся в его составе, шоколад расслабляет сосуды и улучшает циркуляцию крови. Он полезен при физических и умственных нагрузках. Есть данные о том, что употребление 40 граммов горького или молочного шоколада в день в течение 2 недель значительно снижает уровень гормона кортизола в крови - это маркер того, что организм лучше защищен от стресса.«У любителей шоколада на 30% ниже риск возникновения болезней сердца, на 25% меньше вероятность инсультов», - сообщили эксперты.В то же время важно следить за качеством шоколада, в нем не должно быть много искусственных добавок.Также следует помнить о том, что шоколад вызывает активную выработку в организме молекул удовольствия, которые действуют подобно наркотикам. Женщины в большей мере подвержены этому процессу. Зависимость от шоколада – вполне реальное явление. Это может быть опасным, если учесть, что шоколад – высококалорийный продукт: 500–600 килокалорий на 100 граммов. Есть его нужно строго умеренно.