Ученые открыли важный фактор привлекательности

Немецкие биологи провели ряд экспериментов и выяснили, что влияет на половое влечение.Ученые из немецкого университета Саара и бельгийского университета в Льеже в составе международной группы биологов выяснили, что влияет на влечение к противоположному полу. Специалисты провели исследование миндалевидного тела мозга мышей, которое ответственно за сексуальное поведение и проявление эмоций.В результате была выявлена повышенная восприимчивость отдельных нейронов к гормону кисспептину. Наблюдения показали, что активизация этих нейронов у подопытных особей приводит к повышению социальной активности и росту интереса к противоположному полу, а также к снижению уровня тревожности.В исследовании говорится о том, что на выработку этого гормона у самок мышей напрямую влияли активизирующиеся феромоны самцов. Эта находка, по мнению одного из авторов работы профессора университета Саара Ульриха Бема, должна помочь в разработке лекарств для страдающих сексуальными расстройствами женщин.Гормон кисспептин и его влияние на сексуальную активность и ранее изучались биологами. Ученые связывали его с половым созреванием и регулированием репродуктивной функции. Теперь же специалистами выявлена связь между овуляцией и сексуальным влечением. Эти процессы контролируются по сути молекулой одного и того же типа, но в разных частях мозга и параллельно, сообщается в издании Science Daily.