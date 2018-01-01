Диетологи рассказали, чем опасны таблетки для похудения

Используя эти препараты, можно нанести серьёзный вред организму.К сожалению, наша страна относится к тем, где люди заходят в аптеку и покупают таблетки без назначения и консультации врача. Что касается таблеток для похудения, то люди ориентируются на цену и красивую рекламу, и чаще всего реклама предлагает отказаться от изнуряющих тренировок и диет, но обещает в скором времени вернуть фигуре стройность.Таблетки для похудения содержат слабительные, которые оказывают раздражающее действие на желудочно-кишечный тракт, провоцируют воспаления слизистой, ухудшение детоксикационной функции печени, работа которой и так нарушена. Не получая необходимых веществ с пищей — аминокислот, витаминов, ценных жиров, страдает кожа, выпадают волосы, снижается иммунитет, может присоединиться грибковая инфекция.Что касается мочегонного и желчегонного эффекта, который характерен почти для всех препаратов данной группы, то самостоятельное применение чревато нарушением здоровья, ведь никто, как правило, не проходит медицинское обследование. Прием может стать причиной отхождения камня, нарушения оттока желчи и мочи.Бывают и препараты, снижающие чувство голода, действующие на центр насыщения в головном мозге, но вызывающие нарушение сна, головную боль, повышение давления. Но не все покупатели знают об этом.А бывает, что такие таблетки ничего не будут содержать, это «пустышки». То есть человек платит деньги за непонятно что, не разбираясь, но покупаясь на красивые слова. Люди всегда ищут легких путей, особенно в таком вопросе как похудение. А похудеть действительно достаточно сложно с одной стороны, потому что нужно делать большие усилия — как и физические, так и моральные, особенно людям с избыточным весом, которым тяжело двигаться и тяжело поменять свои пищевые привычки.Для сбрасывания веса нужно ежедневно заниматься зарядкой. В первую очередь, чтобы похудеть, нужна регулярная физическая активность, пусть она будет слабая, но длительная, людям с избыточным весом нужно начинать с длительных нагрузок, желательно каждый день по 2 часа ходьбы, что касается питания, то это должны быть овощи и белковые нежирные продукты и, конечно же, полный отказ от сахара и жареной пищи.