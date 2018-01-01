Глаукома: как предотвратить распространенную болезнь глаз

Профилактика глаукомы очень важна, так как это заболевание приводит к полной слепоте.Глаукома – опасное заболевание, которое приводит к необратимой слепоте. 15% человек старше 70 лет такой диагноз уже поставлен. Плохо и то, что глаукома – наследственное заболевание, которое передается по материнской линии. И если ваши родственники сталкивались с такой проблемой, вы очень рискуете. Инфаркт, гипертония, диабет – известные всем, опасные болезни. Многие люди знают о них и, беспокоясь о своем здоровье, посещают врачей. Мы собрали факты, известные о глаукоме.Рассказывает врач-офтальмолог высшей категории Елена Дубровская: "Очень часто люди путают это заболевание с другим, легко устраняемым состоянием глаза – катарактой. Да, для этого заболевания также характерно снижение зрения и оно значительно ухудшается после замены хрусталика глаза на искусственный. Но о более страшной и опасной глаукоме в основном никто не знает. Тем не менее: у 15% населения старше 70 лет диагностирована глаукома. И да, глаукома приводит к необратимой слепоте."ГЛАУКОМОЙ МОЖНО УПРАВЛЯТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ ВЫСОКИЕ ЗРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ. Глаукома – это заболевание, связанное с нарушением движения внутриглазной жидкости в глазу. То есть или избыток выработки этой жидкости или плохой ее отток из глаза приводит к увеличению внутриглазного давления (его-то мы и определяем на приеме в клинике).Высокое давление воздействует на зрительный нерв, вызывает гибель волокон зрительного нерва (эти волокна как веревочки в канате: чем меньше работающих, тем слабее канат). Так развивается общая атрофия зрительного нерва (он умирает). В результате сначала передача видимой картинки происходит неточно, а потом и вовсе отсутствуют какие-то ее части. Появляются так называемые дефекты в поле зрения. Человек может не замечать этих проблем до каких-то пор. Но со временем восстановить утраченные функции уже нет никакой возможности.Глаукома бывает врожденной из-за недоразвития зоны оттока внутриглазной жидкости в глазу и приобретенной (возрастной) в силу каких-то причин (атеросклероз, диабет, болезни щитовидной железы, травмы глаза, болезни глаза, прием препаратов, низкое артериальное давление), которые сами по себе не являются первопричиной, но являются благоприятным для развития болезни фоном. Есть еще расовые различия в строении глаз, что тоже способствует развитию глаукомы. Пигментация глаз у людей негроидной расы – это риск развития пигментной глаукомы, у представителей монголоидной расы чаще встречается закрытоугольная глаукома. Глаукома – это наследственное заболевание (передается по материнской линии) и рискуют те люди, у родственников которых выявляли это заболевание. Но важно помнить: в группе риска все люди старше 40 лет. Поэтому этой группе населения, наряду с другими обязательными обследованиями, рекомендовано измерение внутриглазного давления 1 раз в год.ПРОФИЛАКТИКА ГЛАУКОМЫ. Основным методом профилактики заболевания глаз является измерение внутриглазного давления любым из существующих методов. Данная процедура легко осуществляется на приеме у окулиста. Сегодня доступны такие методы измерения внутриглазного давления: контактные (грузиками, массой 10 г – по Маклакову) и бесконтактные (воздухом – пневмотонометрия). Любой из этих методов не займет много времени и совершенно безболезненный.ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОМ ВНУТРИГЛАЗНОМ ДАВЛЕНИИ? При повышенном глазном давлении назначаются дополнительные исследования в специализированном офтальмологическом центре на предмет определения стадии глаукомы. Например, по дефектам в поле зрения, которые легко обнаружить при периметрии – исследовании полей зрения с помощью аппаратуры. Дополнительные исследования важны для определения стадии глаукомы, выбора тактики лечения и наблюдения за динамикой процесса.ТРИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ГЛАУКОМЫ. Есть три метода лечения глаукомы: медикаментозный, лазерный, хирургический. Существует множество препаратов комбинированного типа, где присутствует 2 механизма действия. Выбором препаратов занимается врач.Чаще всего, вначале, пациенту предлагают постоянно закапывать капли: 1 или 2 раза в день. Одни капли снижают выработку внутриглазной жидкости, другие улучшают ее отток из глаза.Лечение глаукомы – пожизненный процесс! Следует запомнить, что снижение зрения при глаукоме, по данным опросов, происходит по причине невыполнения рекомендаций врача, несоблюдения режима закапывания капель. Врач предлагает определенный способ жизни и режим закапываний, рассказывает, как это должно выполняться, а в 50% случаев пациенты забывают о рекомендациях специалиста, имеют свои доводы и не придерживаются рекомендаций.Интересно! Американские ученые обнаружили три главные причины развития глаукомы. Они в течение 20 лет наблюдали за 80 тыс. женщин и 40 тыс. мужчин. В результате нашли прямую зависимость этого заболевания от температуры окружающей среды, половой принадлежности и времени пребывания на солнце. Так, у жителей южных регионов риск глаукомы повышается на 75%. С глаукомой чаще сталкиваются женщины, чем мужчины, и риск ее развития тем выше, чем больше времени человек проводит на солнце. Исследования опровергли сделанное раннее предположение о том, что риск глаукомы зависит от цвета глаз.