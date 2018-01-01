Вздрагиваете во сне? Узнайте почему

Мы думаем, что многое знаем о собственном организме, но на самом деле это не так! Вот несколько любопытных фактов из жизни нашего организма.Согласитесь, почти с каждым бывает такое, только что заснув мы резко дергаемся и просыпаемся. А вы задумывались с чем это связано? Казалось бы только что сладко уснули и через 10 минут резко просыпаемся из-за этого, и это вовсе не приснившийся кошмар!Это случается практически со всеми, однако причина объясняющая сей факт очень интересна…Однако это совсем не повод начать беспокоится!Столь необычное явление называется миоклоническая судорога.Крайне сложно дать четкое медицинское объяснение этому феномену, потому что ученые не до конца изучили причины его возникновения.Часто такое происходит, когда человек буквально валится с ног от усталости, он морально или физически истощен и очень быстро засыпает.Все мы знаем еще со школы, что когда человек спит его дыхание и ритмы сердца замедляются, давление понижается и так на протяжении всего времени сна.