Прививка от кори защищает не только от кори

Крупное исследование, проведенное в Гане, не только подтвердило пользу прививок, но и раскрыло их дополнительный положительный эффект. Группа из Центра исследования здоровья Навронго (Navrongo Health Research Centre) выяснила, что вакцинация от кори (это одна из шести болезней, для борьбы с которыми Всемирная организация здравоохранения прилагает особые усилия) продлевает детям жизнь. Смертность снижалась и среди малышей до года, и среди детей до пяти лет, при этом особенно сильный эффект наблюдался среди мальчиков. До этого подобные масштабные исследования в странах с низким и средним уровнем дохода не проводились. Ранее специалисты предполагали, что время, когда сделана прививка, также может иметь значение. Наибольшую пользу вакцинация от кори приносила, если ее проводили после третьей ревакцинации от дифтерии, столбняка и коклюша.Ученые использовали собранные за 17 лет данные более чем 38 тысяч детей. Научная группа сравнила выживаемость среди двух групп детей: тех, кто не был привит вообще, и тех, кого прививали от кори после местного аналога АКДС. Было две возрастных «контрольных точки» – год и пять лет. Выяснилось, что среди привитых детей выживаемость в первый год выше на 28%, а к пяти годам дети из этой группы выживали на 18% чаще, чем их непривитые сверстники. Эффект сохранялся, даже если из анализа удаляли тех малышей, которые умерли от кори. Таким образом, прививка повышала выживаемость в целом, а не только защищала от определенной болезни. Авторы научной работы подчеркнули, что необходимы дальнейшие исследования, так как даже когда корь уничтожат, возможно, вакцинацию от нее лучше будет продолжать.