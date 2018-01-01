Прививка от кори защищает не только от кори
Ученые использовали собранные за 17 лет данные более чем 38 тысяч детей. Научная группа сравнила выживаемость среди двух групп детей: тех, кто не был привит вообще, и тех, кого прививали от кори после местного аналога АКДС. Было две возрастных «контрольных точки» – год и пять лет. Выяснилось, что среди привитых детей выживаемость в первый год выше на 28%, а к пяти годам дети из этой группы выживали на 18% чаще, чем их непривитые сверстники. Эффект сохранялся, даже если из анализа удаляли тех малышей, которые умерли от кори. Таким образом, прививка повышала выживаемость в целом, а не только защищала от определенной болезни. Авторы научной работы подчеркнули, что необходимы дальнейшие исследования, так как даже когда корь уничтожат, возможно, вакцинацию от нее лучше будет продолжать.
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