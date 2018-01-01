Пережившим пороки сердца людям грозит слабоумие

Победившим в детстве тяжелые пороки сердца людям грозит преждевременное старческое слабоумие.Исследование датских ученых показало, что появляющиеся на свет с пороками сердца люди, которые доживают до среднего возраста, могут раньше времени столкнуться с деменцией, или старческим слабоумием. Преждевременной деменцией называют болезнь, симптомы которой развиваются до 65 лет.Отметим, что сегодня переживших пороки сердца становится всё больше, поскольку кардиология достигла больших успехов в борьбе с этими болезнями детей. Большинство жертв этих пороков доживают до среднего и старшего возраста.Авторы исследования отмечают, что ранее другие наблюдения показали: рожденные с сердечными пороками люди обладают повышенным риском нейроповеденческих проблем в детстве, включая эпилепсию и аутизм. Однако это первое исследование, которое выявило возможность данных пороков влиять на риск наступления старческого слабоумия раньше времени. Его выводы были сделаны на основе историй болезни пациентов из всех больниц Дании.Исследование показало, что у переживших пороки сердца риск любой разновидности деменции на 60% выше, чем у населения в целом. При этом риск ранней деменции у них на 160% выше, а вероятность развития старческого слабоумия после 65 лет — на 30% выше, чем у населения в целом. Впрочем, исследование не говорит о том, что каждый человек, который столкнулся с пороком сердца в детстве, впоследствии обязательно заболеет старческим слабоумием.