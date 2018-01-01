В Японии создали лекарство, вылечивающее грипп за сутки

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Японская фармацевтическая компания Shionogi & Co объявила о том, что разработанное ей в сотрудничестве с Roche экспериментальное лекарство способно уничтожить вирус гриппа всего за один день.Разработчики уже приступили к проведению клинических испытаний на пациентах, в которых приняли участие пациенты из США и Японии. Однократная доза препарата Балоксавир (Baloxavir) действительно более чем в половине случаев помогала элиминировать вирус из организма – в среднем на это уходило около 24 часов.Препарат оказался эффективен в отношении вирусов гриппа типа А, включая птичий грипп H5N1 и H7N9, а также вирусов гриппа, устойчивых к другим антивирусным препаратам. Создатели отмечают, что препарат работает быстрее большинства современных противовирусных средств, в том числе и Тамифлю, который в настоящее время входит в число наиболее эффективных лекарств.Разработанное японскими учеными лекарство работает иначе, чем другие препараты. Известно, что вирус гриппа внедряется в клетки и начинает использовать клеточные ферменты для производства вирусных частиц: готовые частицы выходят из одних клеток и заражают соседние.Тамифлю блокирует выход новых частиц и клетки, а новое японское лекарство препятствует их попаданию в клетки при заражении и репликации генетического материала. Это значит, что размножения вируса не происходит и потому болезнь проходит быстрее. Эффективной оказывается единичная доза препарата. Напомним, что Тамифлю нужно принимать дважды в день в течение пяти дней.В настоящее время компания готовится к проведению фазы 3 клинических исследований, в которой примут участие пациенты с высоким риском развития вызванных гриппом осложнений. Представители Shionogi & Co ожидают, что использование лекарства в Японии начнется уже в марте, а в других странах оно появится не раньше следующего года.