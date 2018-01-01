Все больше молодых людей страдают от рака из-за орального секса

Рост онкологических заболеваний среди молодежи связан с оральным сексом, считают британские ученые из Исследовательского центра рака в Ливерпуле.

По словам ученых, инфекция, распространяющаяся через оральный секс, провоцирует у молодых людей развитие рака ротовой полости – злокачественное новообразование, которое поражает губы, внутренние поверхности полости рта, заднюю стенку глотки, миндалины и слюнные железы.



Незаживающая кровоточащая язва на губе, десне или слизистой оболочке полости рта;



Уплотнение или вздутие с внутренней стороны щеки, ощутимое языком;



Потеря чувствительности или онемение в любой части полости рта;



Белые или красные пятна на губах, языке или слизистой оболочке полости рт;



Трудности при пережевывании или глотании пищи; Болевые ощущения или беспричинная боль в полости рта;



Чувство, что что-то застряло в горле без видимой причины; Отек челюсти со смещением протезов;



Изменение голоса.



Онколог Сью Повал заявил, что некоторые штаммы вируса папилломы человека (ВПЧ) способны вызывать рак. ВПЧ, в свою очередь, является самой распространенной вирусной инфекцией половых путей. Вирус преследует обычно сексуально активных мужчин и женщин, и легко передается при сексуальном контакте от партнера к партнеру.Например, недавно американский актер Майкл Дуглас признался, что рак горла у него развился вследствие «пойманного» во время орального секса ВПЧ. Несвоевременно диагностированный рак ротовой полости может привести к смерти, а пятилетняя выживаемость при этом заболевании составляет всего 50%.Столь низкий уровень выживаемости связан с отсутствием ранней диагностики, а ранние признаки этого заболевания практически невозможно выявить в домашних условиях, и определяются, как правило, при визите к стоматологу.Насторожить и заставить пойти к врачу должны следующие симптомы: