Как обмануть свой организм и похудеть за рекордно короткий срок



Ультразвук — создает эффект резонанса, и жир в клетке преобразовывается в свободные жирные кислоты и глицерин, без разрушения клеточной мембраны.

Электрическое поле — микротоки помогает липидам покинуть клетку, не разрушая клеточную мембрану, а только увеличивая проницаемость клетки.



Быть в форме — значит быть здоровым и успешным. Часто диеты и нагрузки в фитнес-клубах не помогают качественно и надолго скорректировать эстетические недостатки фигуры или снизить вес. В вопросах эстетики тела важен более расширенный и индивидуальный подход, где учитываются состояние здоровья, образ жизни, генетические особенности. Мы попросили одного из лидеров в сфере ухода за собой подробно рассказать об этом.В клинике «Пятый элемент» уже на первичной консультации вы получаете массу рекомендаций, основанных на сборе подробной информации о вашем организме и проведении биоимпедансометрии на аппарате In Body. Это простые и выполнимые советы по питанию, сну, распорядку дня, поведению в период путешествий.Соблюдение циркадных ритмов помогает организму легче адаптироваться к поставленным перед ним задачам. Например, знаете ли вы, что максимум работоспособности организма и наивысшая мышечная сила наблюдаются между 10-12 и 16-19 часами. С 14 до 15 часов и в ночное время идет период максимального спада физической активности, в это время организм нуждается в отдыхе. С 15 до 16 часов — лучшее время для силовых тренировок, с 16 до 19 физиологически целесообразны занятия теннисом, плаванием, пробежками, фитнесом. А вот с 20 до 22 часов температура тела начинает снижаться, обменные процессы замедляются, организм начинает подготовку к ночному сну. В такое время возможны лишь расслабляющие упражнения.Доказано, что нарушение режима и качества сна ведет к нарушению синтеза мелатонина. Гормон сна (мелатонин) относится к антиоксидантам, влияет на работу эндокринной и иммунной системы, его недостаток ведет к повышению выработки гормонов стресса. Один из них — кортизол — может вызывать как общее ожирение, так и локальные жировые отложения. У мужчин преимущественно на животе, у женщин — на бедрах. Поэтому важно спать, не просыпаясь, с 00:00 до 04:00 в абсолютной темноте для нормального синтеза мелатонина.Следует также отметить, что при несбалансированном питании и нервном напряжении организм пребывает в дефиците витаминов, микро- и макроэлементов, а многие из них важны в достижении и удержании результатов при коррекции фигуры. К примеру, хром уменьшает тягу к сладкому, нормализует углеводный обмен в организме. Магний активизирует обмен веществ, способствует сжиганию жиров. Марганец и омега-3 — жирные кислоты помогают утилизировать жиры в организме. Витамин D, омега-3, йод, селен, медь принимают важное участие в синтезе и обмене гормонов. Например, снижение уровня гормонов щитовидной железы провоцирует задержку жидкости в организме, замедление обменных процессов и, как следствие, стойкий набор веса.Также и низкий уровень определенных половых гормонов отрицательно сказывается на тонусе кожи и мышц и увеличивает объемы жировых отложений. Врач, заподозрив дисбаланс в организме, назначит анализ крови и только при получении результатов составит индивидуальную программу коррекции метаболических нарушений. Крайне важно не вмешиваться в биохимические процессы организма самостоятельно и принимать витамины и микро-, макроэлементы вслепую, без назначения врача.Повышает эффективность и дает более долгосрочный результат при коррекции фигуры генетический тест, который позволяет определить индивидуальную потребность организма в витаминах и микроэлементах, оптимальное соотношение в пище белков, жиров и углеводов, узнать силовые и скоростные возможности человека при физической нагрузке. И, конечно, невозможно представить работу с телом без аппаратных технологий.Особенность подхода наших специалистов по телу в том, что с проблемой они работают методом сочетания процедур. За одно посещение проводится сразу две-три процедуры с использованием разных аппаратов, и каждая последующая усиливает эффект предыдущей. А часть аппаратов уже сочетает в себе несколько факторов воздействия, что также способствует повышению эффективности.Например, аппарат «Белла Контур» — это комбинация двух технологий:Также существует аппарат Power Shape. Это синергия проверенных бьюти-методов: RF-энергии, низкоинтенсивного липолитического лазера и вакуумно-роликового массажа. Тренажер Hypoxi Trainer — вакуумная камера с интегрированным велоэргометром.При использовании нескольких физических факторов воздействия улучшется качество кожи, уменьшается объем жировых отложений, укрепляются мышцы, организм избавляется от отеков. Уже за один сеанс потеря объема может достигать от 2 до 4 см.Высокая эффективность в вопросах коррекции фигуры и снижения веса достигается благодаря сочетанию врачебного индивидуального подхода к пациентам, инновационных технологий и уникальных аппаратных методик.