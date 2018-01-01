«Я как беременная!» Почему у вас вздутый живот и что с этим сделать



Пить через соломинку



Жевать резинку



Пить газированные напитки



Сосать карамель



Живот так раздулся, что вы едва можете застегнуть пуговицу на юбке? Это периодически случается с каждым человеком. И причин вздутия довольно много: неправильное питание, продукты, вызывающие излишнее газообразование и даже гормоны. Чтобы справиться с этой проблемой, важно знать, что вы делаете не так.На самом деле это самая частая причина того, что живот становится похожим на барабан. Решение одно - старайтесь сокращать порции и ешьте меньше, особенно на ночь.Жирные продукты переваривается медленнее, и надолго оставляют ощущение переполненного желудка.Уже давно доктора и диетологи рекомендуют жевать медленно. Так вы избавитесь и от переедания, ведь сигнал о том, что организм сыт, поступает в мозг примерно через 20 минут после приема пищи.Одной из главных проблем является заглатывание воздуха во время пережевывания. Поэтому не стоит есть на ходу, жевать с открытым ртом или много говорить во время еды.Некоторые начинают заглатывать больше воздуха, когда нервничают. Чтобы этого не происходило, старайтесь есть в спокойном и расслабленном состоянииЕсли вы курильщик, то это еще одна причина бросить вредную привычку. Курение связано со вздутием, изжогой и другими проблемами пищеварения.Даже десятиминутная прогулка поможет вам почувствовать себя лучше. Движение ускорит процесс переваривания и усилит перистальтику кишечника.Содержат олигосахариды, которые не поглощаются слизистой оболочкой тонкой кишки, как другие сахара, а перерабатываются бактериями в кишечнике, в результате чего образуется газ.В особенности капуста, морковь, чернослив, абрикосы. Они содержат сахара и крахмалы, которые также могут вызывать вздутие.Фруктозу, сорбит и обычный сахар многим трудно переваривать. Чтобы избежать вздутия, следует ограничить количество сладкого.Часто также вызывают неприятные ощущения у людей с проблемами переваривания лактозы.Несмотря на то, что многие диетологи рекомендуют есть пищу, богатую клетчаткой, она тоже может вызывать проблемы с животом. Грубое волокно - это неудобоваримый углевод. И его резкое увеличение, может вызывать повышенное газообразование. Поэтому нужно постепенно наращивать количество грубого волокна в рационе и пить при этом больше воды. Жидкость поможет волокну перемещаться через пищеварительную систему и предотвратит вздутие и запоры.