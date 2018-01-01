«Я как беременная!» Почему у вас вздутый живот и что с этим сделать

Живот так раздулся, что вы едва можете застегнуть пуговицу на юбке? Это периодически случается с каждым человеком. И причин вздутия довольно много: неправильное питание, продукты, вызывающие излишнее газообразование и даже гормоны. Чтобы справиться с этой проблемой, важно знать, что вы делаете не так.
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВЗДУТОГО ЖИВОТА

ВЫ СЪЕЛИ СЛИШКОМ МНОГО

На самом деле это самая частая причина того, что живот становится похожим на барабан. Решение одно - старайтесь сокращать порции и ешьте меньше, особенно на ночь.

ПИЩА БЫЛА ОЧЕНЬ ЖИРНОЙ

Жирные продукты переваривается медленнее, и надолго оставляют ощущение переполненного желудка.

ВЫ БЫСТРО ЕДИТЕ

Уже давно доктора и диетологи рекомендуют жевать медленно. Так вы избавитесь и от переедания, ведь сигнал о том, что организм сыт, поступает в мозг примерно через 20 минут после приема пищи.

ОТКУСЫВАЕТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ МОЖЕТЕ ПРОЖЕВАТЬ

Одной из главных проблем является заглатывание воздуха во время пережевывания. Поэтому не стоит есть на ходу, жевать с открытым ртом или много говорить во время еды.

Некоторые начинают заглатывать больше воздуха, когда нервничают. Чтобы этого не происходило, старайтесь есть в спокойном и расслабленном состоянии

ВЫ КУРИТЕ

Если вы курильщик, то это еще одна причина бросить вредную привычку. Курение связано со вздутием, изжогой и другими проблемами пищеварения.

ВЫ МАЛО ДВИГАЕТЕСЬ

Даже десятиминутная прогулка поможет вам почувствовать себя лучше. Движение ускорит процесс переваривания и усилит перистальтику кишечника.

КАКИХ ПРОДУКТОВ СТОИТ ИЗБЕГАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЧАСТО ИСПЫТЫВАЕТЕ ВЗДУТИЕ

БОБЫ И ЧЕЧЕВИЦА

Содержат олигосахариды, которые не поглощаются слизистой оболочкой тонкой кишки, как другие сахара, а перерабатываются бактериями в кишечнике, в результате чего образуется газ.

ФРУКТЫ И ОВОЩИ

В особенности капуста, морковь, чернослив, абрикосы. Они содержат сахара и крахмалы, которые также могут вызывать вздутие.

ПОДСЛАСТИТЕЛИ

Фруктозу, сорбит и обычный сахар многим трудно переваривать. Чтобы избежать вздутия, следует ограничить количество сладкого.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Часто также вызывают неприятные ощущения у людей с проблемами переваривания лактозы.

ГРУБОЕ ВОЛОКНО

Несмотря на то, что многие диетологи рекомендуют есть пищу, богатую клетчаткой, она тоже может вызывать проблемы с животом. Грубое волокно - это неудобоваримый углевод. И его резкое увеличение, может вызывать повышенное газообразование. Поэтому нужно постепенно наращивать количество грубого волокна в рационе и пить при этом больше воды. Жидкость поможет волокну перемещаться через пищеварительную систему и предотвратит вздутие и запоры.

ЕСЛИ ВЫ РЕГУЛЯРНО ИСПЫТЫВАЕТЕ ВЗДУТИЕ, ВАМ ТАКЖЕ НЕ СТОИТ:

  • Пить через соломинку

  • Жевать резинку

  • Пить газированные напитки

  • Сосать карамель

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