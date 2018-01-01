Неожиданное открытие о стволовых клетках расстроило ученых

Применение стволовых клеток в косметических процедурах может вызвать рак.Являются ли противовозрастные уколы стволовых клеток по-настоящему безопасными? Несмотря на существующие опасения по этому поводу, пластическая хирургия продолжает использовать данную методику, иногда с плачевными последствиями.Теоретически стволовые клетки сулят огромную перспективу в самых разных отраслях медицины. Это так называемые клетки-прекурсоры, которые могут превращаться в любые другие клетки иммунной и кровеносной систем человека.Исследователи надеются, что в будущем стволовые клетки будут лечить самые разные недуги вроде рака и диабета. Но данная методика может быть опасной, особенно если использовать стволовые клетки при разного рода косметических терапиях, не прошедших клинические исследования. Ведь эти клетки могут выйти из-под контроля, начать неконтролируемое деление, тем самым превратившись в опухоль.Британские исследователи обнаружили, что многочисленные клиники красоты в Лондоне используют уколы стволовых клеток человека в качестве средства омоложения. Между тем никаких научных подтверждений эффективности этих инъекций не получено. Более того, они могут иметь катастрофические последствия.В одной из клиник пациентам вводят стволовые клетки для уменьшения морщин, темных кругов под глазами, увеличения объема груди и ягодиц, а также для повторного отращивания волос. Пластические хирурги пользуются несовершенством британских законов в области здравоохранения, которые не запрещают использовать стволовые клетки в косметической индустрии.Отметим, что наука продолжает исследования в области лечения стволовыми клетками. Пока они не оправдали возложенных на них надежд. Даже на самом многообещающем направлении — в деле лечения сердечной недостаточности, как показали исследования, стволовые клетки приносят больше вреда, чем пользы. Что до пластической хирургии, то все применявшиеся здесь методики с использованием данных клеток не проходили ни через лабораторные исследования, ни через опыты с животными.Следовательно, пациенты пластических хирургов подвергают себя огромной опасности, соглашаясь на непроверенные виды терапии. Не стоит соблазняться словосочетанием стволовые клетки, ведь пока наука не смогла взять их под контроль.