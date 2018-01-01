Медики назвали самый вредный для здоровья хлеб

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Биологи обнаружили значительные различия в реакции организма человека на употребление черного и белого хлеба.Однако ученые не нашли однозначных свидетельств пользы и того, и другого хлеба.Ученый Эран Элинав из института Вейцманом в Реховоте (Израиль) с группой коллег собрали группу из двух десятков добровольцев. Половина из добровольцев согласилась питаться практически одним черным хлебом ради науки в течение двух недель, а другая половина – белым хлебом. В обоих случаях примерно четверть калорий приходилась на хлеб, а остальную часть диеты составляли обычные продукты.Через месяц группы менялись местами и начинали есть другой вид хлеба, который для них специально пекли авторы статьи. В это время ученые следили за состоянием здоровья добровольцев, наблюдая за тем, как менялась концентрация глюкозы, микроэлементов и белков в их крови при переходе на хлебную диету и при полном отказе от хлеба, а также за изменениями в их весе, давлении и других физиологических характеристиках.Как рассказал Элинав, эти наблюдения привели к неожиданным результатам – первый анализ собранных данных показал, что и белый, и черный хлеб примерно одинаково влияли на работу организма и почти не меняли то, как работал обмен веществ в организме добровольцев, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.infoУдивленные результатами эксперимента израильские биологи сравнили то, как организм разных добровольцев реагировал на белый и черный хлеб. Как оказалось, разброс в реакции организма на пшеничную и ржаную муку был очень большим. Благодаря этому для некоторых добровольцев полезным был белый хлеб, а для других – черный.Что интересно, употребление ни того, ни другого хлеба не меняло микрофлору, что ранее связывали с положительным действием черного хлеба на здоровье человека. Почему так происходит, ученые пока не знают, но они предполагают, что это связано с отличиями в работе микробов микрофлоры, которые отвечают за переработку крахмала, глюкозы и других углеводов.Раскрытие этих различий, по мнению Элинава и его коллег, поможет нам понять, какой хлеб стоит кушать разным группам людей, и как особенности в работе их организма могут влиять на успешность или неудачу тех или иных диет.