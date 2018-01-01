Названа нация с худшим рационом питания

В ходе испытаний специалисты проанализировали 19 европейских стран.Исследование бразильских ученых из Университета Сан-Паулу показало, что британцы имеют самый худший рацион питания среди всех жителей Европы.Более половины продуктов, присутствующих в рационе британцев, подвергаются высокой обработке, а это, в свою очередь, способствует распространению эпидемии ожирения и подвергает людей риску развития сердечных заболеваний и инсультов.Эксперты подсчитали, сколько продуктов питания с высокой степенью переработки люди потребляют в каждой европейской стране, а также определили распространенность ожирения в данном регионе. К таким продуктам относятся мороженое, выпечка, энергетические батончики, маргарин, газированные напитки, лапша быстрого приготовления, готовые блюда и детское питание.Полученные результаты показали, что 50,4% продуктов, регулярно употребляемых жителями Великобритании, подвергаются обработке высокой степени. Это сопоставимо с 46,2% потребляемых продуктов в Германии, 13,4% – в Италии, 10,2% – Португалии. Что же касается ожирения, то 24,5% взрослых людей в Великобритании имеют избыточный вес по сравнению с 7,1% французов, 8,2% итальянцев, 13,4% греков и 15,2% португальцев.