Какие женщины рискуют столкнуться с инсультом?

Риск развития инсультов повышают такие факторы риска, как высокое кровяное давление, сердечные заболевания, диабет, курение, употребление алкоголя и наркотиков, ожирение и нездоровая диета. Но есть и другие факторы риска, о которых многие не знают.

Оказывается, женщины чаще страдают от инсульта, чем мужчины, более того, смертность от инсультов среди пациентов женского пола выше, чем у мужчин. Автор нового исследования, доктор Кэтрин Рексрод из Женской больницы Бригэма (США), утверждает, что у женщин гораздо больше шансов получить инсульт, чем инфаркт, в качестве первого проявления сердечно-сосудистых заболеваний.


Доктор Рекcрод и ее команда пришли к выводу, что у женщин существуют следующие специфические признаки, указывающие на повышенный риск инсульта:

  • начало менструаций до 10 лет;

  • начало менопаузы до 45 лет;

  • низкий уровень дегидроэпиандростерона;

  • прием оральных контрацептивов (с эстрогенами или комбинированных);

  • гестационный диабет;

  • гипертония во время беременности или сразу после родов;

  • преэклампсия.


Ученые считают, что дополнительного изучения в качестве фактора риска инсульта требует также использование трансдермальной эстрогенной или прогестогенной контрацепции.

Женщинам, вошедшим в группы риска по перечисленным параметрам, ученые рекомендуют внимательно следить за своим давлением. Им также особенно важно придерживаться исключительно здорового образа жизни, чтобы снизить риск развития гипертонии и последующего инсульта.
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