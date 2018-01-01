Какие женщины рискуют столкнуться с инсультом?
Оказывается, женщины чаще страдают от инсульта, чем мужчины, более того, смертность от инсультов среди пациентов женского пола выше, чем у мужчин. Автор нового исследования, доктор Кэтрин Рексрод из Женской больницы Бригэма (США), утверждает, что у женщин гораздо больше шансов получить инсульт, чем инфаркт, в качестве первого проявления сердечно-сосудистых заболеваний.
Доктор Рекcрод и ее команда пришли к выводу, что у женщин существуют следующие специфические признаки, указывающие на повышенный риск инсульта:
- начало менструаций до 10 лет;
- начало менопаузы до 45 лет;
- низкий уровень дегидроэпиандростерона;
- прием оральных контрацептивов (с эстрогенами или комбинированных);
- гестационный диабет;
- гипертония во время беременности или сразу после родов;
- преэклампсия.
Ученые считают, что дополнительного изучения в качестве фактора риска инсульта требует также использование трансдермальной эстрогенной или прогестогенной контрацепции.
Женщинам, вошедшим в группы риска по перечисленным параметрам, ученые рекомендуют внимательно следить за своим давлением. Им также особенно важно придерживаться исключительно здорового образа жизни, чтобы снизить риск развития гипертонии и последующего инсульта.
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