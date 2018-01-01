Ученые нашли способ уничтожить вирус гриппа
Раньше для этих целей использовали УФ-лучи с длиной волны 250 нм. Они тоже обеззараживали помещения, но были опасны для людей. К примеру, если такой луч попадал на роговицу глаза, то риск развития меланомы и прочих недугов органов зрения резко возрастал, пишет faktom.
Теперь ультрафиолет можно использовать и в присутствии людей.
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