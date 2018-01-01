Умные термометры предскажут эпидемию гриппа

Исследование показало, что так называемые умные термометры могут контролировать распространение вируса гриппа. Эти устройства подсоединяются к мобильным телефонам, куда и передают всю необходимую информацию.Соединенные со смартфоном умные термометры могут следить за активностью вируса гриппа в режиме реального времени и даже предсказывать сценарий распространения инфекции. Ученые из Университета Айовы в США выяснили, что информация от умных термометров в высшей степени коррелируется с информацией, полученной от традиционных систем контроля в здравоохранении. Следовательно, их можно использовать для улучшения прогноза развития вспышек гриппа, с помощью которых принимаются эффективные профилактические меры.Исследователи применили простейшие модели предсказаний, продемонстрировав, что информация от термометров может предсказывать уровень заболеваемости гриппом на период до двух-трех недель в будущем. При этом традиционные системы прогнозов опираются на период в одну-две недели, а значит, умный термометр даже способен превзойти этот показатель. Данные были получены за счёт уже имеющихся в свободной продаже термометров, которые подсоединяются к смартфону через специальное приложение, записывающее температуру своих пользователей. В целом, было получено 800 0000 прочтений температуры от почти 450 тысяч уникальных устройств.Умные термометры защищали приватность данной информации, они даже давали возможность пользователям при желании не сообщать свой возраст и пол. Оказалось, что прогнозы, полученные благодаря умным термометрам, в высшей степени совпадали с прогнозами от авторитетных организаций в области контроля здравоохранения, а в какой-то степени даже превосходили их.