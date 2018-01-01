Этот продукт способен замедлить старение

Медики рассказали о главных полезных свойствах белых грибов.В США ученые пришли к выводам, что белые грибы оказывают положительное воздействие на организм человека. В частности, вся их польза заключается в наличии антиоксидантных веществ, омолаживающих клетки и ткани организма. Таким образом, исследователи решили, что употребление белых грибов будет полезно тем, кто хочет предупредить процессы естественного или преждевременного старения.Антиоксиданты из белых грибов, когда попадают в кишечник человека, способствуют насыщению клеток кислородом, а также противодействуют свободным радикалам, которые могут повредить макромолекулу ДНК и другие здоровые клетки организма.В них есть насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, моно- и дисахариды, пищевые волокна, витамины группы В, С, Е, РР. Белый гриб обогащен минеральными веществами: железом, цинком, марганцем, калием, натрием, фосфором, кальцием и многими другими полезными микро- и макроэлементами.Калорийность белых грибов относительно маленькая, всего 34 калории на 100 г продукта. Поэтому этот продукт растительного происхождения можно смело употреблять тем, кто сидит на диете и хочет похудеть. Тем более, что грибы отлично насыщают и избавляют от чувства голода.Нельзя не отметить того факта, что в белом грибе содержится большое количество белка, поэтому им можно заменить мясо, если человек является вегетарианцем или же определенное время соблюдает вегетарианскую диету.Не стоит забывать о том, что белые грибы, как и все остальные, могут быть токсичными, особенно, если их собирали у автомагистрали или в других экологически загрязненных местах. Поэтому, врачи рекомендуют употреблять только те грибы, о происхождении которых вам все известно. Также, нежелательно кормить грибами детей, так как в их ЖКТ до определенного возраста не вырабатываются ферменты, помогающие переваривать этот продукт.