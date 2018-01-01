Эти продукты помогут быстро сбросить лишний вес

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Если вы любите острые блюда, не отказывайте себе в удовольствии.Существует несколько десятков продуктов, которые ускоряют жировой метаболизм и помогают быстро избавляться от отложений на талии и бедрах.Жиросжигающие продукты действительно существуют, правда, профессионалы категорически против такого термина, ведь продукты воздействуют непосредственно не на жировые ткани, а на процессы, которые происходят в организме. Наиболее известными из них являются грейпфруты, ананасы, корица, горчица, хрен и имбирь.«Употреблять их нужно как самостоятельное блюдо, если надеетесь достичь хорошего эффекта. Ну а если вы щедро посыплете грейпфрут сахаром, а ананас добавите во фруктовые салаты со взбитыми сливками, - эффекта можно не ждать. Кроме того, сжигателями жира выступают овощи и зелень. К примеру, очень доступный и простой продукт как капуста не только поспособствует скорейшему сжиганию уже отложившихся жиров, но и мягко очистит организм от токсинов», - рассказала врач.Схожим действием обладают также растительные волокна, которые содержатся в буром рисе, цельнозерновых, бобах.Перец чили существенно ускоряет обмен веществ в организме, чуть менее выраженным действием обладают также другие острые специи.