Найдено лекарство от алкоголизма

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Сотрудники Квинслендского технологического университета в Австралии обнаружили, как уменьшить зависимость от алкоголя, а также заставить восстанавливаться мозг, поврежденный чрезмерным употреблением спиртного. Оказалось, что в этом деле может быть весьма эффективен антидепрессант тандоспирон/Исследователи провели эксперименты на мышах, - их результаты свидетельствуют о том, что тандоспирон дает лечебный эффект, снимая тревожное состояние из-за прекращения употребления алкоголя. Именно такой стресс, известный также как синдром отмены, во многом обуславливает привязанность к спиртному.В ходе опытов мышам на протяжении 15 недель давали алкоголь. У животных таким образом сформировалась алкогольная зависимость. Одним из ее признаков стало то, что в мозгу грызунов перестали образовываться новые нейроны - процесс нейрогенеза у них подавлялся.После этого в течение двух недель мышам стали давать тандоспирон - в дозировке 3 миллиграмма на килограмм веса. В результате негативный процесс подавления формирования мозговых нейронов у них прекратился.Недавно ВОЗ сообщила о связи употребления алкоголя и различных онкологических заболеваний, включая рак кишечника, молочной железы, пищевода, гортани, печени, горла и ротовой полости. Эксперты заявили о том, что основным канцерогеном в спиртных напитках является этанол, который повышает риск их злокачественного перерождения клеток, усиливая их пролиферацию (размножение). Сочетание алкоголя и курения табака еще сильнее увеличивает вероятность формирования злокачественных опухолей, отметили специалисты.