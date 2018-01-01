Названы продукты питания, чья польза сильно переоценена

При выборе полезных продуктов, как выяснилось, легко ошибиться. В разделах «Здоровая еда» часто продаются продукты, которые не соответствует этому названию, сообщили специалисты.По словам медиков, в рекомендуемых для здорового питания продуктах могут содержаться наряду с действительно полезными компонентами и вредные вещества. Таковыми они, к примеру, считают хлопья на завтрак. На упаковке этого продукта можно прочесть о пользе хлопьев для работы сердечно-сосудистой системы и для снижения холестерина. Но в сущности содержащиеся в них витамины имеют искусственное химическое происхождение и по этой причине крайне плохо усваиваются организмом, а также могут быть аллергенными для людей. В большинстве хлопьев находится сахар и другие вредные ингредиенты, констатировали эксперты.Другим продуктом из этого списка стал йогурт с низким уровнем жира. По данным исследования, проведенного Европейским журналом питания, у регулярно потреблявших обезжиренные йогурты людей, наблюдались признаки набора жировой массы и дисфункции сердечно-сосудистой системы ровно в той же мере, что и у тех, кто ел достаточно жирные йогурты. При выборе йогуртов нужно прежде всего учитывать содержание сахара, а не жира, сообщили врачи.На продукты для веганов специалисты тоже смотрят скептически. «Многие считают, что вегетарианство – это здоровый образ жизни. Но вегетарианцы, исключающие из своего рациона продукты животного происхождения и заменяющие их растительной пищей, далеко не так здоровы, как кажется. Продукты, которые выпускает промышленность для приверженцев вегетарианства, тоже содержат вредные вещества и ингредиенты», - рассказали эксперты.Также нужно быть внимательными при выборе хлеба. Медики отметили, что производители хлеба часто идут на хитрость и добавляют в обычную муку немного муки из неочищенного зерна, - продукт в итоге маркируется как полезный хлеб с отрубями. Нередко в составе хлеба содержится много ингредиентов, от покупки такого продукта лучше отказаться.Еще один вид вредных продуктов, маскирующихся под здоровые, - те, в которых сахар заменяется якобы более полезными компонентами, например, фруктозой. Но высокий уровень фруктозы вреднее для организма, чем обычный белый сахар – специалисты предостерегли о том, что фруктоза разрушает печень и провоцирует развитие диабета второго типа.