Ограничение в калориях ведет к ожирению сердца

Питание по принципу низкокалорийных диет может сделать стройнее, - но какой ценой? Ученые из Оксфордского университета заявили о том, что воздействие таких режимов питания на сердце до сих пор не изучено, тогда как последствия могут быть весьма печальными.Эксперименты оксфордских исследователей показали, что в условиях ограничения калорий в работе сердечной мышцы могут произойти изменения, способные привести к ее дисфункции. В частности, специалисты установили, что в условиях недополучения привычного количества калорий организм включает режим приспособления, - в этот момент происходит рост жира вокруг сердца.В исследовании приняли участие 21 человек, средний возраст которых составлял 52 года. Все добровольцы страдали ожирением. В течение восьми недель участники придерживались рациона в 600?800 калорий в день, испытуемые при этом периодически обследовались.Результаты оказались следующими. Благодаря ограниченному в калориях питанию добровольцы стали стройнее – у них уменьшилось общее количество жировых внутренних отложений, а жировые отложения печени снизились на целых 42%. Но также выяснилось, что на фоне пониженной калорийности резко активизировалось накопление жира вокруг сердца, его уровень вырос сразу на 44%. Это изменение нарушает способность сердца перекачивать кровь, заявили исследователи.«Низкокалорийные режимы питания могут быть эффективными для снижения веса, артериального давления и сахара в крови. Но их воздействие на сердце еще мало изучено. Оказалось, что уменьшение калорий побуждает жир из разных частей тела переходить с кровью к сердечной мышце, - хотя это и происходит только во время «острого периода» приспособления к новому рациону. После адаптации организма работа сердца вновь улучшается», - рассказали авторы исследования.