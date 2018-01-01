Чем опасны противовирусные препараты

О вреде, эффективности и бесполезности противовирусных препаратов спорят не один десяток лет. Точку в этом вопросе SPB.AIF.RU решил поставить в разговоре с главным клиническим фармакологом Санкт-Петербурга Александром Хаджижисом.Надежда Плахова:Александр Хаджидис: – Вирусных заболеваний очень много. Когда инфекционный агент попадает в организм, важно начать правильное лечение. Для этого нужно понять – мы хотим подействовать на вирус или помочь иммунитету?– К великому сожалению, лекарств, действительно способных уничтожить или остановить размножение вирусов, очень мало. Причём многие из них обладают серьёзными побочными эффектами.Впрочем, нежелательные реакции характерны для абсолютного большинства лекарств. Те же антибиотики на вирусы не действуют вообще, но при этом вредят здоровью. Поэтому при вирусной инфекции их принимать не стоит. Кроме случаев, когда болезнь осложнена бактериальными инфекциями.– Их буквально единицы. Важно успеть принять их в первые часы недомоганий. Тогда они сократят срок болезни на один день и в какой-то степени облегчат её течение. Стоят они достаточно дорого, а значит, позволить их себе может не каждый. И когда выбор стоит между тем, купить молоко и хлеб на всю семью или эту волшебную пилюлю для одного заболевшего, я бы выбрал первое. Рекомендовать такие препараты я могу разве что пациентам группы риска по развитию тяжелых форм.– Правильнее их называть иммунотропы, потому что их задача «дойти» до клеточной системы. Сейчас есть огромное количество медикаментов с претензией на это. Но, как и в случае с противовирусными собратьями, польза подавляющего большинства из них не доказана. Цена при этом бьёт по карману. Теперь широко рекламируют и гомеопатические препараты. Я их не рекомендую никому, и сам никогда не принимал.– Я думаю, действие гомеопатических препаратов связано с эффектом «плацебо». Такие лекарственные средства не содержат действующего вещества, которое могло бы оказать влияние на биохимические процессы в организме. Гомеопатия – это нетрадиционная медицина, действие таких медикаментов основано на недоказанных наукой «кластерных» свойствах воды.– Мне, будучи главным специалистом комитета, сложно говорить о пользе вакцины. Если она от стрептококка, гепатита, к примеру, то я поддерживаю её применение. С гриппом сложно угадать, какой именно его штамм будет распространяться и может вызвать эпидемию. В этом году к нам снова пришёл совсем другой тип гриппа – не тот, который мы ждали и от которого вакцинировали.– Нет.– Не разделяю пессимистичный настрой. Мы же как-то выросли без этих препаратов? И ведь тоже болели гриппом и ОРВИ. Наоборот, нужно радоваться тому, что эти болезни проходят сами по себе, без обязательной помощи каких-то сторонних веществ. Чаще всего за 5-7 дней вирус сам уходит из организма.Но в то же время есть такая проблема, как тяжёлые формы гриппа, которые часто заканчиваются летальными исходами. Есть пациенты, попадающие в эту группу риска. Их нужно наблюдать и назначать этиотропную терапию – тут выбора нет, и финансовый вопрос не должен подниматься.– Рекомендации настолько простые, что они вас могут смутить. Когда рекомендуют постельный режим – это не пустые слова. Вирус изначально попадает в какую-то одну клетку, а когда человек активен, то и возбудитель с той же активностью размножается. В состоянии покоя все силы и энергия организма тратятся на стимуляцию иммунитета, синтез нового белка – защитника от инфекционного агента. И неслучайно заболевший человек постоянно хочет пить, лежать. Слушайтесь своего организма. И ещё – предупреждайте критические подъёмы температуры, но не снижайте её сразу до нормы здорового человека. Когда у человека жар, вырабатывается интерферон, который помогает побороть вирус.– Здоровый образ жизни, режим дня, правильное питание. Как говорится, на лекарства надейся, а сам не плошай. Не нужно думать, что мы будем подолгу губить себя, поедая копчёности, выкуривая по пачке сигарет в день, а потом волшебная пилюля нас спасёт. По факту мы снимаем с себя ответственность за своё здоровье и перекладываем её на лекарства, переоценивая их роль.Научный сотрудник отдела респираторных (капельных) инфекций ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России Елена Шарипова:– Сегодня существуют противовирусные препараты как с прямым механизмом действия на вирусы, в частности вирусы гриппа, так и с опосредованным влиянием на иммунитет. Эффективность веществ с противовирусным действием подтверждается многими работами, в которых говорится об ослаблении основных симптомов заболевания и сокращении продолжительности болезни. Отдельные научные работы говорят о том, что такие медикаменты также снижают риск появления осложнений.При этом важно понимать, что любое лекарственное средство должно иметь чёткие показания для применения. Если вы используете лекарство самостоятельно, без наблюдения врача, это может сформировать у вирусов устойчивость к нему.Сегодня основным и самым эффективным способом контроля и борьбы с вирусными инфекциями, в частности гриппом, является вакцинация. Ежегодное наблюдение на мировом уровне за циркулирующими штаммами вируса гриппа позволяет предположить, с каким вирусом гриппа в следующем сезоне будет связан подъем заболевания. При совпадении вакцинных штаммов с циркулирующими рекомендованная вакцина позволяет эффективно контролировать заболеваемость.