Эти признаки могут означать, что человек скоро умрет

11 особенностей поведения, которые могут свидетельствовать о скорой смерти.Если ваш близкий человек находится в терминальной стадии заболевания, принять, что скоро его не станет, невероятно тяжело. Понимание того, чего стоит ожидать, может облегчить ситуацию. В этой статье рассматриваются 11 признаков приближения смерти, а также обсуждаются способы справиться со смертью близкого человека.ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ПЕРЕД СМЕРТЬЮ. МЕНЬШЕ ЕСТ. Когда человек приближается к смерти, он становится менее активным. Это означает, что его организму требуется меньше энергии, чем раньше. Он практически перестает есть или пить, так как его аппетит постепенно уменьшается. Тот, кто ухаживает за умирающим, должен позволить человеку питаться только тогда, когда он голоден. Предложите больному лед (можно фруктовый), чтобы поддерживать уровень гидратации. Человек может полностью прекратить есть за несколько дней до смерти. Когда такое происходит, можно попробовать смазывать губы увлажняющим бальзамом, чтобы избежать пересыхания.БОЛЬШЕ СПИТ. В течение 2 или 3 месяцев до наступления смерти, человек начинает тратить все больше и больше времени на сон. Отсутствие бодрствования связано с тем, что метаболизм становится слабее. Без метаболической энергии человек начинает спать намного больше. Тот, кто ухаживает за умирающим любимым человеком, должен сделать все, чтобы его сон был комфортным. Когда у больного появляется энергия, можно попробовать побудить его двигаться или встать с постели и походить, чтобы избежать пролежней.УСТАЕТ ОТ ЛЮДЕЙ. Энергия умирающего сходит на нет. Он не может проводить много времени с другими людьми, как это было раньше. Возможно, его будет тяготить и ваше общество.МЕНЯЮТСЯ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ. Когда человек приближается к смерти, его жизненные показатели могут меняться следующим образом: Снижается кровяное давление. Меняется дыхание. Сердцебиение становится нерегулярным. Пульс слабый. Моча может приобрести коричневый или ржавый оттенок. Цвет мочи человека меняется, потому что почки не справляются со своей работой. Наблюдать за такими изменениями в любимом человеке может быть неприятно, но обычно они проходят безболезненно, поэтому не стоит фокусироваться на них.МЕНЯЮТСЯ ТУАЛЕТНЫЕ ПРИВЫЧКИ. Поскольку умирающий человек ест и пьет меньше, его испражнения могут уменьшаться. Это касается как твердых отходов, так и мочи. Когда человек полностью отказывается от еды и воды, он перестает пользоваться и туалетом. Эти изменения могут огорчить близких, но их следует ожидать. Возможно, в больнице установят специальный катетер, который облегчит ситуацию.МЫШЦЫ ТЕРЯЮТ СВОЮ СИЛУ. В дни, предшествующие смерти, мышцы человека становятся слабыми. Слабость мышц означает, что индивидуум не сможет выполнять даже несложные задачи, которые были доступны ему ранее. Например, пить из чашки, переворачиваться в постели и так далее. Если это случается с умирающим, близкие должны помочь ему поднимать вещи или переворачиваться в постели.СНИЖАЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА. Когда человек умирает, его кровообращение ухудшается, поэтому кровь сосредотачивается во внутренних органах. Это означает, что к рукам и ногам будет поступать недостаточное количество крови. Уменьшение кровообращения означает, что кожа умирающего человека станет холодной на ощупь. Она также может выглядеть бледной или пятнистой с синими и фиолетовыми пятнами. Человек, который умирает, может и не ощущать холода. Но если все-таки это происходит, предложите ему одеяло или плед.ПУТАЕТСЯ СОЗНАНИЕ. Когда человек умирает, его мозг все еще очень активен. Однако иногда те, кто при смерти, начинают путаться или некорректно выражать свои мысли. Такое происходит, когда человек теряет контроль над происходящим вокруг него.МЕНЯЕТСЯ ДЫХАНИЕ. У умирающих часто появляются проблемы с дыханием. Оно может стать более частым или, наоборот, глубоким и медленным. Умирающему может не хватать воздуха, а само дыхание часто становится сбивчивым. Если человек, ухаживающий за любимым, замечает это, не стоит волноваться. Это нормальная часть процесса умирания, и обычно, она не доставляет болезненных ощущений самому умирающему. Кроме того, если есть какие-то переживания на этот счет, всегда можно проконсультироваться с врачом.ПОЯВЛЯЮТСЯ БОЛЕЗНЕННЫЕ ОЩУЩЕНИЯ. Может быть трудно смириться с неизбежным фактом, что уровень боли у человека может увеличиться по мере приближения к смерти. Видеть болезненное выражение лица или слышать стоны, которые издает больной, конечно, нелегко. Человек, ухаживающий за близким ему умирающим, должен поговорить с врачом о возможности применения обезболивающих препаратов. Врач может попытаться сделать этот процесс настолько комфортным, насколько это возможно.ПОЯВЛЯЮТСЯ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ. Довольно часто умирающие люди испытывают видения или галлюцинации. Хотя это может показаться довольно пугающим, не стоит беспокоиться. Лучше не пытаться изменить мнение больного о видениях, переубедить его, так как это, скорее всего, лишь вызовет дополнительные трудности.КАК ПЕРЕЖИТЬ ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ С БЛИЗКИМ ЧЕЛОВЕКОМ? С наступлением смерти органы человека перестают работать, а все процессы в организме останавливаются. Все, что вы можете сделать в этой ситуации, это просто быть рядом. Проявите заботу и постарайтесь сделать последние часы умирающего максимально комфортными. Продолжайте разговаривать с умирающим, пока он уйдет, ведь зачастую умирающий слышит все, что происходит вокруг него до последней минуты.КАК СПРАВИТЬСЯ С ПОТЕРЕЙ БЛИЗКОГО? Даже когда смерть была ожидаемой, смириться с ней крайне тяжело. Очень важно, чтобы люди давали себе время и пространство, чтобы скорбеть. Не стоит также отказываться от поддержки друзей и семьи. Каждый человек справляется с печалью по-разному. Но есть также ряд чувств и переживаний, которые затрагивают каждого, поэтому, возможно, есть смысл поделиться ими с людьми, которые уже пережили подобное. Для таких случаев есть группы поддержки, которые помогут справиться с горем.