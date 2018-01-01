Зачем сдавать анализ крови?

На сегодняшний день анализ крови является самым информативным способом диагностики. Что показывает анализ крови, на какие показатели в нем нужно обратить особенное внимание?Кровеносные сосуды расположены по всему телу – это артерии, вены и микроскопические капилляры. Кровь разносит по всем органам и тканям кислород и другие жизненно важные элементы. Малейшее изменение в состоянии здоровья сразу же отразится на составе крови, именно поэтому так важно сдавать кровь на анализ. По составу крови можно объективно оценить состояние всего организма.На данный момент в медицинских лабораториях выполняют сотни разновидностей анализов крови, в научных лабораториях – тысячи. Однако, самым часто назначаемым является общий клинический анализ крови, диагностика любого заболевания начинается именно с него.Так называют анализ крови из пальца, который у вас берут в поликлинике в случае любого заболевания. При его выполнении лаборанты подсчитывают количество клеток крови каждого типа. Кровь человека состоит из разных видов клеток, по количеству лидируют эритроциты, они отвечают за доставку кислорода ко всем органам и тканям. Эритроциты содержат белок гемоглобин, который и выполняет транспортировку кислорода. Состояние, при котором снижается уровень эритроцитов и гемоглобина называют анемией, симптомами анемии являются недомогание, высокую утомляемость, слабость.Функцию защиты организма от инфекций выполняют лейкоциты, в крови представлено несколько видов лейкоцитов. Если уровень лейкоцитов вырос, значит, в организме имеется воспалительный процесс и иммунная система стремится разрешить данную проблему.При инфекционных заболеваниях повышаются не только лейкоциты, но и другие показатели, вместе с лейкоцитами будет увеличен показатель СОЭ, скорость оседания эритроцитов.Также в крови представлены тромбоциты, эти клетки останавливают кровь при повреждении стенок сосудов. Уровень тромбоцитов в крови стабилен относительно других показатель, если у человека имеются хронические проблемы с увеличенным или маленьким показателем тромбоцитов, то он будет знать об этом с детства.Общий анализ крови очень важен, его необходимо сдавать при повышении температуры, он поможет определить наличие воспаления или инфекции, а также при постоянном ощущении слабости, чтобы подтвердить или исключить наличие анемии. Если вас ничего не беспокоит, то сдавать общий анализ крови нужно один-два раза в год, многие заболевания на ранних стадиях протекают без клинических проявлений.Дает больше информации, чем общий анализ крови. Биохимический анализ крови представляет собой определение количества группы веществ, постоянно представленных в крови человека. Единого набора веществ для биохимического анализа крови не существует, этот набор определяет врач, исходя из проявлений заболевания.Практически всегда в биохимический анализ включает в себя печеночные пробы, АЛТ и АСТ, общий белок крови, глюкозу, креатинин, мочевину и холестерин. По изменению соотношения этих элементов можно оценить состояние организма и обмена веществ, определить заболевания, к которым человек предрасположен. Биохимический анализ крови сдается строго натощак из локтевой вены, он назначается в случае заболевания или при ежегодном медицинском обследовании.Помимо общего и биохимического анализа крови распространены анализы для оценки гормонов в крови, на ферменты, на переносимость лекарственных средств, определения количества витаминов, а также белки-маркеры разных заболеваний. Решение о том, какой анализ назначить в данной ситуации, принимает врач. Задачей человека, уделяющего внимание своему здоровью, является своевременное обращение ко врачу.