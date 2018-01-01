Витамин С – нужно ли есть аскорбинку?

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Даже далекие от медицины и науки люди знают о пользе витамина С, при первых признаках заболевания многие стараются принять как можно больше аскорбинки. Правда ли аскорбинка так полезна?Витамин С обладает безупречной репутацией, считается, что он помогает при простуде, повышает иммунитет и дает силы перебороть недомогание. Научная точка зрения расходится с народным восприятием, за последние несколько лет отношение к витамину С сильно изменилось.Почему витамин С так популярен? Это первый витамин, который стал известен человечеству, причем открыли его задолго до появления первых лабораторий. Первооткрывателями витамина С стали моряки, которые заметили, что употребление цитрусовых препятствует развитию страшного заболевания. Люди, уходившие на длительное время в море, сталкивались с болезнью, которую сейчас называют цинга, для нее характерна кровоточивость десен, потемнения кожи, образование отеков, а затем – неминуемая гибель. Позже было точно доказано, что цинга возникает по причине дефицита витамина С. Моряки дальнего плавания были лишены свежих овощей и фруктов, а также мяса, это главные источники витамина. Позже, когда в обязательный запас на корабле стали входить апельсины и лайм, проблема с цингой миновала.Дефицит витамина С действительно опасен, на него возлагается очень важная роль в функционировании организма. Витамин С участвует как минимум в восьми жизненно важных процессах, в том числе и в синтезе коллагена. Для многих тканей и органов коллагеновые волокна выполняют роль строительного материала, из них частично состоят стенки кровеносных сосудов. Когда организм вырабатывает меньше коллагена, чем ему требуется, сосуды становятся слабыми, учащаются случаи кровотечений, в том числе и очень сильных.Справедливости ради нужно заметить, что в развитых странах у людей очень редко диагностируется дефицит витамина С.В прошлом столетии цинга наблюдалась только у жителей очень бедных стран, а также у заключенных во время мировых войн, которые содержались в очень плохих условиях.Достаточное количество витамина С можно получить из мяса, фруктов и овощей, даже если вы не стремитесь к принципам правильного питания, то вряд ли вы испытываете его недостаток. Этот витамин очень распространен и очень легко усваивается.Но почему же на полках аптек так много драже с витамином С, почему его так охотно покупают? Популярность данного витамина не становится ниже на протяжении последнего полувека, основу для спроса составляет всего одна лишь его функция. Витамин С является одним из сильнейших антиоксидантов, поэтому в теории он может помогать при простудных заболеваниях. Теория говорит о том, что употребление большого количества витамина С помогает подавить воспалительный процесс и ускоряет выздоровление.Последние исследования полностью опровергают данную теорию, по их данным прием витамина С никак не влияет на продолжительность заболевания и степень выраженности его симптомов. Незначительный эффект при борьбе с простудными заболеваниями наблюдался лишь у тех людей, кто принимал витамин С постоянно, их выздоровление происходило несколько быстрее.То же самое можно сказать и других свойствах витамина С, ему приписывают противодействие заболеваниям сердечно-сосудистой системы и онкологическим процессам, эффект омоложения организма и даже помощь в похудении. Подробные исследования показали, что витамин не приносит никакого эффекта, либо эффект настолько слаб, что не выходит за грани статистической погрешности.Врачи и ученые не видят никакого смысла в дополнительном приеме витамина С, так как достаточное количество поступает в организм из продуктов питания – фруктов и мяса. Если же вы столкнулись с дефицитом витамина С, то нужно обратиться за помощью к квалифицированному врачу, а также пополнить свой рацион свежим мясом и цитрусовыми, восполнить дефицит С таким образом невозможно, но эти продукты дадут ослабленному организму много других необходимых веществ.