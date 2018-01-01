Анемия – как распознать и вылечить



Печень;



Красное мясо;



Морепродукты;



Орехи и сухофрукты;



Цельнозерновые продукты;



Брокколи и шпинат.





Принимайте препараты во время еды, так как многие из них раздражают желудок;



Четко соблюдайте дозировку, указанную врачом, проверяйте дозировку купленного вами препарата с той, что указана в назначении;



Продукты с витамином С ускоряют всасывание железо, чай, кофе и молоко, напротив, мешают ему усваиваться.



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Постоянная усталость, слабость, нездоровый цвет кожи – это признаки анемии. Это заболевание можно диагностировать у каждого четвертого человека, оно мешает заниматься спортом и быть активным.Статистика говорит о том, что каждый четвертый житель планеты страдает от анемии. У большинства она проявляется в легкой форме, но даже в таком случае существует опасность для здоровья. Около 7% от массы тела приходится на кровь, в организме взрослого человека курсирует около пяти литров крови. Кровь представляет собой раствор воды с солями, в котором находится много жизненно важных клеток, клетки крови образуются в спинном мозге, у каждого типа клеток своя роль. Эритроциты выполняют функцию транспортировки кислорода от легких ко всем органам и тканям, цвет крови – это цвет эритроцитов, они красные. Лейкоциты оберегают нас от вирусов и микробов, а тромбоциты останавливают кровотечение при ранении. В соотношении между клетками должен быть баланс.При анемии эритроцитов становится меньше, бывает так, что их количество остается неизменным, но в клетках становится меньше гемоглобина, особого белка, переносящего кислород. То есть эритроцитов не становится меньше, но они не могут полноценно выполнять свою функцию.При анемии организму не хватает кислорода, он начинает задыхаться.Организм человека является саморегулируемой системой, он приспосабливается к нехватке кислорода точно так же, как жители гор привыкают дышать разреженным воздухом. Но все равно рано или поздно анемия даст о себе знать.Типичный симптом для анемии – это постоянная усталость, тканям не хватает кислорода, клетки начинают расходовать его в экономном режиме, замедляя свою активность. Заметно снижаются работоспособность и концентрация внимания, человек становится очень нервным и раздражительным. На более поздних стадиях кожа становится очень бледной, руки и ноги постоянно мерзнут из-за того, что они, как конечности, первыми начинают страдать от недостатка кровоснабжения.Для анемии характерно увеличение частоты пульса сердце усиленно пытается дать органам больше крови, но количество не компенсирует качества, то есть недостаток кислорода. Из-за этого развиваются головные боли и головокружения. Если у вас присутствуют эти симптомы, то это вовсе не означает наличие анемии, это лишь говорит о важности обследования с целью постановки диагноза.Для того, чтобы поставить или опровергнуть диагноз анемия, врач направляет пациента на анализ крови, главными показателями для него являются количество гемоглобина и эритроцитов. В России во внимание принимается цвет крови, ведь он зависит от количественной представленности эритроцитов, за границей более важным считается другой показатель, гематокрит. Дополнительно потребуется сдать еще несколько анализов, на количество в крови свободного железа, ферритина и трансферрина, они позволяют диагностировать самую распространенную форму - железодефицитную анемию.При железодефицитной анемии в крови не хватает железа, оно является главным компонентом гемоглобина. Моно выделить множество причин, но они все сводятся к двум главным обстоятельствам: недостаток железа в питании и повышенное выведение железа из организма. Для того, чтобы получать достаточное количество железа, нужно употреблять в пищу достаточное количество мясо, печени, листовые овощи, сухофрукты и бобовые. Некоторые продукты обогащены железом дополнительно, но их употребление не имеет особенного смысла, так как организм не сможет усвоить более нескольких миллиграммов в день. Для восполнения уровня железа врачи назначают прием специальных препаратов, но даже с ними эффект не будет быстрым, потребуются недели, иногда – месяцы.Сильнее всего подвержены анемии женщины детородного возраста, они ежемесячно теряют определенное количество крови. Точно так же в группу риска попадают люди с кровотечениями, начиная от травмы и заканчивая язвой желудка. Нередко анемия появляется потому, что потребности организма в железе возрастают, а его уровень остается неизменным, по этим причинам данное заболевание характерно для маленьких детей и беременных женщин. Вегетарианцы и веганы осознанно лишают себя пищи животного происхождения, из растительных продуктов железо усваивается гораздо хуже, поэтому для избегания анемии все, кто употребляет мало мясных продуктов или вовсе от них отказался, должны принимать железо в виде биодобавок.Анемия – это заболевание, которое проще предупредить, чем вылечить. Главным аспектом профилактики является употребление продуктов с высоким содержанием железа:Если вам диагностировали анемию и назначили прием препаратов железа, то нужно следовать нескольким правилам: