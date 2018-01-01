Синдром горящего рта: невидимое пламя

Каждый взрослый человек хотя бы раз в своей жизни обжигал язык или нёбо горячим чаем или кофе. Это незабываемые и довольно неприятные ощущения, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. А некоторые люди страдают от аналогичных переживаний постоянно, изо дня в день, из месяца в месяц — такое состояние называется «синдром жжения во рту».По какой причине во рту может «вспыхнуть пожар» и что с этим можно сделать?Необычное состояние, при котором человек постоянно ощущает жжение в ротовой полости без видимых на то причин, получило название синдрома горящего рта (СГР или burning mouth syndrome, BMS) или синдрома жжения во рту. Это ощущение охватывает язык, десны, губы и небо. Сами пациенты сравнивают его с чувством, словно ты выпил что-то очень горячее и ошпарил рот.Синдром горящего рта — это разновидность невропатии, поражения нервных волокон невоспалительной природы. Ученые сравнивают это состояние с коротким замыканием нервной системы, в результате чего мозг не может отключить болевые рецепторы, непрерывно посылающие сигналы о боли и жжении.Женщины страдают от СГР в 7 раз чаще, чем мужчины, причем не менее половины всех пациентов — это пожилые дамы в постменопаузальном периоде. По данным статистики, с СГР в своей жизни сталкивалось от 2% до 5% населения. В возрасте от 50 до 70 лет этот синдром развивается в период от 3 до 12 лет после наступления менопаузы.В некоторых случаях боли настолько сильны, что пациенты готовы покончить с собой, только бы не ощущать их снова.Впервые с этой патологией столкнулись стоматологи: первые описания СГР появились в научных журналах 1970-х годов. Пациенты жаловались на сильные болезненные ощущения, при этом слизистая ротовой полости, десны и все остальное выглядело совершенно здоровым. Позднее оказалось, что «пламя во рту» может быть вовсе не связано со здоровьем зубов или слизистой рта.Даже сегодня, зная о существовании синдрома горящего рта, врачи нередко на протяжении длительного времени не могут установить правильный диагноз, пытаясь лечить своих пациентов от различных инфекционных и иных заболеваний полости рта, не существующих на самом деле.В перечень самых характерных проявлений синдрома жжения во рту входят следующие:Стойкое жжение на языке, ощущение покалывания или боль во рту, онемение без видимых стоматологических причин. Ощущение сухости. Ощущение аномального вкуса (например, металлического). Способность симптомов исчезать во время еды. Ощущения ожога могут мигрировать от одних участков полости рта к другим.Ученые напоминают, что пациента и врача должно насторожить именно сочетание ощущение ожога полости рта (при его отсутствии) и других признаков — сухости, изменения вкуса и т. д.Утром пациент просыпается, не ощущая никаких неприятных симптомов, однако в течение дня они появляются и постепенно усиливаются к вечеру. Чаще от такого типа СГР страдают диабетики.. Пациенты страдают от синдрома жжения во рту на протяжении всего дня. Ночью болей и жжения нет, но днем они присутствуют всегда и с неизменной интенсивностью. Данный тип СГР более характерен для людей с повышенной тревожностью.Боли и жжение то появляются, то исчезают. Нередко это связано с пищевой аллергией пациента. Причины болезниЕсли синдром жжения во рту развивается сами по себе, без понятной причины, говорят о первичном заболевании. Если же невропатия проявляется на фоне какой-то болезни — это вторичная патология.Врачи сообщают о случаях вторичного СГР на фоне анемии, диабета, дефицита железа, цинка и фолиевой кислоты, аллергии, кислотного рефлюкса, некоторых инфекционных болезней ротовой полости, а также заболеваний щитовидной железы — все эти патологии могут приводить к поражениям и периферической нервной системы, и отдельных участков мозга. И в таких случаях возможно развитие невропатий. Их причиной может стать даже прием некоторых медикаментов.Стоматологи нередко отмечают развитие синдрома жжения рта как показатель непереносимости зубных протезов, а также как реакцию на различные стоматологические материалы. В этих случаях они называют патологию синдромом ротового гальванизма или гальваносиндромом. Это заболевание развивается, по разным данным, у 1,5-18% людей, которые носят зубные протезы. В качестве объяснения причин развития патологии нередко используется теория об аутоиммунной природе синдрома жжения рта. Стоматологи указывают, что у каждого третьего их пациента с синдромом жжения рта, развившимся как реакция на зубные протезы, наблюдается характерное воспаление.Явная связь с менопаузой наводит на мысли о том, что значимую роль в развитии синдрома играет эстроген, точнее, его нехватка, которая развивается после наступления менопаузы. Однако ученые пока не смогли до конца разобраться в этом вопросе.Учитывая, что механизм развития синдрома непонятен до конца, у врачей небогатый выбор средств лечения этой разновидности невропатии. Обычно применяют специально подобранные анальгетики и средства для полоскания рта.Но в прошлом году ученые сообщили об успешных попытках справиться с СГР при помощи ботокса — средства, которое давно используется не только в косметологии для борьбы с морщинами, но и для лечения хронических головных болей и мигреней. Ботулотоксин — действующее вещество ботокса — блокирует передачу нервных импульсов и тем самых останавливает распространение ощущения жжения и боли.В ходе исследования пожилые пациенты с СГР избавились от болей и жжения после 16 уколов ботокса в язык и нижнюю губу. Эффект наступал в течение двух суток после процедуры и длился 16 недель. Что не менее важно, никаких побочных эффектов от применения ботокса для лечения синдрома горящего рта обнаружено не было.Вторичные проявления синдрома горящего рта обычно исчезают по мере борьбы с основным заболеванием. Соответственно, в некоторых случаях может потребоваться гормональная коррекция, или назначение препаратов против аллергии, или смена лекарств, или лечение инфекции, или даже беседа с психотерапевтом для лечения тревожности и депрессии.А пациентам, страдающим от первичного синдрома жжения во рту, врачи советуют придерживаться следующих правил:Отказаться от острой и кислой пищи, алкоголя, курения. Придерживаться сбалансированной диеты и в целом здорового рациона. Избегать сильных стрессов. Менять зубную пасту почаще. Не пользоваться спиртосодержащими жидкостями для полоскания рта. При приступах жжения и боли можно сосать кусочек льда. Хорошим средством профилактики служат охлажденные напитки, которые следует пить в течение дня. Вообще постоянное увлажнение рта — частое питье, использование жвачки для выработки слюны — один из методов уменьшения проявлений синдрома. Любые назначаемые лекарства следует принимать осторожно, рассматривая их как потенциальные триггеры. Пройдите тестВаш персональный IQ здоровьяПройдите этот тест и узнайте, во сколько баллов – по десятибалльной шкале – можно оценить состояние вашего здоровья.