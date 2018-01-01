9 целебных напитков от простуды



Теплый чай с медом и лимоном. Если вы простудились,первым делом приготовьте некрепкий черный или зеленый чай, в который добавьте 1 ч.л. меда и пару долек лимона. Очень важно не добавлять мед и лимон в кипяток,чтобы сохранить их полезные вещества

Малиновый чай с цветками липы. Из сухих цветков липы заварите чай, добавьте в него сухие ягоды и листья малины. И оставьте настаиваться на 30 минут. Если ягод малины нет, подойдет малиновое варенье.

Чай с шиповником. Ни для кого не секрет, что шиповник — идеальный источник витамина С. Измельченные сухие плоды шиповника (3ст.л), залейте 0,5 л кипятка и оставьте в термосе на ночь. Утром процедите и пейте 1/2 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды.

Морс клюквенный или брусничный. Клюква и брусника — это просто уникальные средства по своим бактерицидным свойствам. Для приготовления морса разотрите ягоды клюквы или брусники с сахарным песком (3:1). 2 ст.л. смеси залейте 0,5 литрами теплой воды.

Горячее молоко с минеральной водой. Если у вас появился кашель, приготовьте горячее молоко с щелочной водой (Боржоми). Данный напиток будет способствовать отхождению мокрот.

Молоко с чесноком. Это экстренное средство поможет вам встать на ноги за одну ночь. В теплое молоко нужно добавить 10 капель сока чеснока и выпить на ночь.

Компот из сухофруктов. Проверенное и всем известное с детства средство. Отвар из сухофруктов обладает общеукрепляющим и смягчающим действием при простуде.100 г сухофруктов перебрать, крупные фрукты нарезать. Все сухофрукты тщательно промыть в теплой воде. Сначала варить яблоки и груши до мягкости в течение 30 мин, добавив сахар (3 ст.л. на 1 л воды), затем урюк и чернослив, и под конец за 5 мин до окончания варки добавить изюм и курагу. В готовый компот можно добавить сок лимона или апельсина, мед.

Имбирный чай с лимоном. Поможет в холодные осенние дни, укрепит иммунитет и повысит вашу работоспособность.1 стакан горячей воды смешать с 1 ст.л. меда, 1 ст.л. сока лимона, 0,5 ч.л. измельченного имбирного корня и щепоткой корицы. Можно добавить в чай немного сухих измельченных листьев мяты.

Ромашковый чай. Ромашка — мягкое противовоспалительное средство. В сочетании с липой и медом является хорошим противопростудным средством. Приготовление чая: взять по 1 ч.л. цветков ромашки и цветков липы, заварить 1 стаканом кипятка, настоять 20 мин, процедить. Пить по 1/3 стакана 3 раза в день до еды. Можно добавить мед.



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