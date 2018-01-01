5 зимних процедур для кожи, которые действительно работают

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Не успели мы оглянуться, как и зима уже почти прошла, но морозы пока не заканчиваются? Зима принесла с собой не только заснеженные пейзажи и праздничное настроение, но и очередные испытания для вашей кожи. Мы раскроем вам несколько секретов того, как сохранить ее бархатистость и мягкость даже в такое холодное время года.Используете увлажняющий крем перед сном, а на утро обнаруживаете, что кожа по?прежнему сухая и жесткая? Виной тому отопление в квартире. Да, как бы необычно это ни звучало, но ваша кожа с трудом выдерживает пересушенный воздух, подогреваемый квартирными батареями. И увлажняющий крем здесь не в силах помочь, ведь он притягивает влагу извне, но в пересушенном квартирном воздухе взять ее просто неоткуда. Вот ему и приходится расходовать запасы воды из глубоких слоев дермы,пересушивая твою кожу. Решение — приобретите увлажнитель воздуха, который легко нормализует «погоду в доме» и подарит коже естественное увлажнение.Ледяной ветер и мокрый снег травмируют вашу кожу,делая ее сухой и безжизненной. Если не хотите получить обветренное лицо, советуем на время холодов отказаться от «сухой» косметики, так как она пересушивает кожу зимой. Лучше используйте жирные румяна, гелевую подводку и кремообразные тени для век — такой макияж придаст эффект увлажненности и ухоженности лицу. И ни в коем случае не наносите увлажняющий крем перед выходом из дома! Влага, содержащаяся в креме, замерзнув на холодном воздухе, становится «колючей» и портит вашу нежную кожу.Если обычные увлажняющие маски уже не работают, то позвольте своей коже продегустировать кислородный коктейль, который способен насытить ее кислородом за считанные секунды. Чтобы его приготовить, возьмите по 2 ст. л. свежих листьев перечной мяты, ромашки и 0,5 стакана молока. Вскипятите молоко и залейте им свои чудо-травы. Затем накройте смесь и дайте настояться. Как только смесь остынет, просто процедите ее через марлю. Осталось только нанести получившийся коктейль на кожу с помощью ватного диска и оставить на полчаса. Через 30 минут вы сможете насладиться результатом — свежим и увлажненным лицом, буквально сияющим красотой и здоровьем.В зимний период лучше отдавать предпочтение не увлажняющим, а питательным кремам,в рецептуре которых есть активные компоненты, масла, витамины и минералы. Они подарят коже гладкость и здоровое сияние. Но имейте в виду, если вы обладательница жирной или комбинированной кожи, то крема с таким насыщенным составом могут спровоцировать высыпания. В таком случае вам подойдут более легкие текстуры с ненасыщенными жирными кислотами. Хорошим дополнением к зимнему уходу станет гиалуроновая кислота. Она не только увлажняет, но и покрывает кожу защитной пленкой, не позволяя воде испаряться: можно спокойно выходить на продолжительные прогулки, не боясь колких морозов и ветра!Побалуйте себя и свою кожу, приняв расслабляющую ванну с цельным молоком. Этот древний рецепт известен еще со времен египетской царицы Клеопатры. Молоко содержит молочную кислоту, которая нежно отшелушивает кожу, делая ее гладкой и мягкой. Ну, а если хотите,чтобы вашей бархатной коже позавидовала сама царица Египта, используйте перед ванной домашний сливочный скраб для тела: 300 г растертой морской соли смешайте с половиной чашки густых сливок. Уже после первой процедуры вы заметите, насколько более нежной и шелковистой стала ваша кожа. Теперь проводить зимние вечера в ванне будет не только приятно для души, но и полезно для тела!