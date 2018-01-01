У каждого есть шанс: медики рассказали, как стать долгожителем

До глубокой старости доживает всего один человек из 5 000, а вековой юбилей празднует один из 20 000.Медики поясняют, что главное не количество лет, а сохранение как можно больше физической и умственной активности. О том, как достичь подобного результата, и пойдет разговор.Как правило, считается, что стареть человек начинает после 40 лет, когда большая часть людей чувствуют усталость и недомогания.Но у физиологического старения есть закономерности. Так, скорость, с которой человек старее, напрямую зависит от того, насколько интенсивны метаболические процессы. То есть когда человек молодой, то и стареет он быстрее.Отсюда напрашивается вывод: чем ранее этап, когда вы начнете проявлять заботу о своем здоровье, тем вернее будет получена отсрочка от дряхлости.Доказательным путем ученые выяснили, что оптимизм даст возможность продлить жизнь на годы. Причина в том, что оптимистично настроенные люди проще переносят стрессовые ситуации. Они намного реже сталкиваются с инсультом либо инфарктом миокарда.К тому же пожилые люди, остающиеся веселыми, более общительны, чем их ровесники, но с другим характером. Благодаря оптимизму люди могут ощущать свою востребованность. Да и в личной жизни у них больше шансов обзавестись новыми знакомствами.Для того чтобы обеспечить себе долголетие, надо не забывать о своей внешности: следить за состоянием зубов, волос, кожи. Медики напоминают, что если они стали ухудшаться, то есть риск возникновения хронических болезней. Также необходимо придерживаться оптимального режима дня. Подчеркнем, что работа на износ либо безделье из принципа не делают жизнь продолжительнее.Крайне важно постоянно и хорошо высыпаться: пока человек спит, организм вырабатывает мелатонин, который замедляет процессы старения.С возрастом потребности организма претерпевают изменения. В связи с этим корректировке подлежит и рацион питания.Питание в зрелом возрасте надо сделать менее обильным и калорийным. Однако это не означает, что в старости надо соблюдать определенную диету. При составлении рациона надо учитывать личные предпочтения, принимая во внимание и заболевания, если таковые имеются.Как считают специалисты, для долголетия необходимо употреблять кисломолочные продукты, рыбу жирного сорта вроде макрели, лосося, сельди, тунца, семечки и орехи. Не лишними на столе будут ягоды, овощи и фрукты темного цвета. Они как правило содержат биофлавониды, которые поддерживают сердечно-сосудистую систему.Те, кто утверждают, что кавказские жители употребляют каждый день спиртное, а потому долго живут, изрядно лукавят. Да, употребляют. Но умеренно и не крепкий алкоголь, а пару бокалов красного виноградного вина. Это является довольно неплохим средством, чтобы поддерживать физическую и умственную активность.Гиподинамия приведет к множеству проблем, которые затронут важнейшие органы – сердце, сосуды, пищеварительную и дыхательную системы.Кроме того, серьезнейшим образом страдает опорно-двигательный аппарат.Это интересно: Эксперты назвали ТОП-5 наиболее простых способов похуденияНабор лишнего веса можно сравнить с прямой дорогой к процессам нарушения обмена веществ, проблемам с эндокринной системой, сахарному диабету 2-го типа и многим неприятностям в здоровье.Специалисты доказали, что среди тех, кто имеет высшее образование, больше долгожителей, чем среди других социальных групп. Причина не в том, что люди с образованием ответственно относятся к своему здоровью. Дело в том, что они. Несмотря на возраст, продолжают заниматься освоением новых знаний и интенсивно это используют.Для того чтобы труд помог продлить жизнь, он должен действительно быть в радость. То есть человек должен получать удовлетворение от результатов своего труда. Также надо чтобы в работе было как можно меньше рутины. Отметим, что среди долгожителей много специалистов, освоивших смежные профессии.Сохранить здоровье на долгие годы возможно в семейном уюте и комфорте, ощущая постоянную поддержку родных.Наличие семьи с внуками и правнуками придает жизни пожилых людей отдельный смысл. Они хотят сохранять бодрость, чтобы не стать обузой, а помогать по мере возможности близким.В заключение отметим, что долгожительство нельзя считать как много прожитых лет. К нему надо отнести хорошую память, приличную физическую форму, активный ум, оптимизм во взгляде на мир, социальную востребованность.В принципе если грамотно и систематически над этим работать, то этого может добиться каждый человек.