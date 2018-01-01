Ученые рассказали, что происходит с сознанием человека после смерти

За последние несколько лет ученые нашли доказательства того, что после момента, именуемого смертью, проходит довольно длительный период времени, прежде чем клетки головного мозга разрушатся настолько, чтобы их уже нельзя было вернуть к жизни."Пока клетки внутри нашего тела начинают постепенно идти к своему собственному процессу смерти, проходит довольно длительный период времени, - цитирует автор слова доктора Сэма Парния, директора исследований по критическому уходу и реанимации в Нью-Йорке.Клетки не мгновенно переключаются из живого состояния в мертвое. Например, клетки намного более устойчивы к остановке сердца, чем мы думаем, отметил Парния.По словам профессора микробиологии Университета Вашингтона Питера Ноубла, ученые, работающие над человеческими трупами, время от времени наблюдают гены, которые активны после смерти и даже продолжают размножение."Мы этого не ожидали, - сказал Нобл в интервью Newsweek - Вы можете себе представить, через двадцать четыре часа после [смерти] вы берете образец и расшифровки генов действительно увеличиваются в изобилии? Это было неожиданностью", - цитирует его Медрано.Довольно многие из "живучих" генов являются генами развития, отметил Нобл, в период сразу после смерти тела начинают возвращаться к клеточным условиям, которые имели место быть, когда человек был в состоянии эмбриона.Ученый обнаружил, что после смерти некоторые клетки остаются жизнеспособными в течение нескольких недель. Его исследование предполагает процесс "поэтапного закрытия", посредством которого клетки организма умирают постепенно, с разной скоростью, а не все одновременно.Кроме того, доктор Парния приводит пример с рассказами пациентов, переживших клиническую смерть. Их рассказы после "возвращения" сходны: яркие огни, доброжелательные руководящие фигуры, облегчение от физической боли и глубокое чувство покоя."Как эти пациенты были в состоянии описать объективные события, которые происходили, когда они были мертвы", - задается вопросом ученый.По его словам, медицина пока не дала ответ на вопрос: почему одни клетки выдерживают смерть, даже когда отмирает подавляющее большинство других."Похоже, это говорит о том, что когда наши мозги и тела умирают, наше сознание не умирает или, по крайней мере, не сразу", - утверждает Парния.Доктор подчеркнул, что человеческое сознание не может исчезнуть сразу же после прохождения "порога" смерти, оно функционирует и какое-то время не рассеивается.