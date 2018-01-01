Антибиотики нового класса обнаружились в почве

Проблема поиска новых антибиотиков в последние годы стоит особенно остро. Из-за развивающейся устойчивости микроорганизмов к уже существующим препаратам лекарства перестают работать, и бороться с бактериальными инфекциями становится сложно или даже невозможно. Ежегодно из-за инфекций, устойчивым к антибиотикам, умирает около 700 тысяч человек, а потому поиск новых эффективных антибиотиков необходим.Исследователи занимаются созданием и поиском новых антибиотиков, которые помогли бы в лечении инфекций, вызванных метициллин-устройчивым золотистым стафилококком, и другими бактериями. Ученым из Рокфеллеровского университета (Rockefeller University), кажется, повезло. Изучая образцы почвы, они обнаружили в ней малацидины – соединения, обладающие антибактериальным действием.Шон Брейди (Sean Brady) поясняет, что они проанализировали более тысячи образцов почвы, собранных в разных уголках Соединенных Штатов. Малацидины были найдены во множестве образцов. Авторы протестировали обнаруженные ими соединения на крысах, зараженных метициллин-устойчивым золотистым стафилококком – вещества успешно справились с инфекцией.Ученые планируют усовершенствовать препарат, чтобы в дальнейшем начать его использовать в клинике. Впрочем, эксперты отмечают, что, конечно, лекарство, способное бороться с грамположительными бактериями, пригодится пациентам, гораздо важнее найти новые препараты для лечения инфекций, вызванные грамотрицательными микроорганизмами. Такие инфекции гораздо хуже поддаются лечению, а их возбудители чаще становятся устойчивыми к антибиотикам. Именно грамотрицательные бактерии вызывают пневмонию, а также бактериальные поражения крови и мочевыводящей системы.