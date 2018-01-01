Антибиотики нового класса обнаружились в почве
Исследователи занимаются созданием и поиском новых антибиотиков, которые помогли бы в лечении инфекций, вызванных метициллин-устройчивым золотистым стафилококком, и другими бактериями. Ученым из Рокфеллеровского университета (Rockefeller University), кажется, повезло. Изучая образцы почвы, они обнаружили в ней малацидины – соединения, обладающие антибактериальным действием.
Шон Брейди (Sean Brady) поясняет, что они проанализировали более тысячи образцов почвы, собранных в разных уголках Соединенных Штатов. Малацидины были найдены во множестве образцов. Авторы протестировали обнаруженные ими соединения на крысах, зараженных метициллин-устойчивым золотистым стафилококком – вещества успешно справились с инфекцией.
Ученые планируют усовершенствовать препарат, чтобы в дальнейшем начать его использовать в клинике. Впрочем, эксперты отмечают, что, конечно, лекарство, способное бороться с грамположительными бактериями, пригодится пациентам, гораздо важнее найти новые препараты для лечения инфекций, вызванные грамотрицательными микроорганизмами. Такие инфекции гораздо хуже поддаются лечению, а их возбудители чаще становятся устойчивыми к антибиотикам. Именно грамотрицательные бактерии вызывают пневмонию, а также бактериальные поражения крови и мочевыводящей системы.
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