Американские ученые нашли у психических заболеваний общий генетический портрет. Было установлено, что психические расстройства обладают идентичной активностью генов.Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сравнили активность генов в 700 образцах коры мозга, взятых у людей, которые при жизни страдали от аутизма, биполярного расстройства, шизофрении, депрессии и алкоголизма (кроме этих семисот, было еще около трехсот образцов от здоровых людей).Активность генов оценивали по РНК, и у вышеперечисленных заболеваний с молекулярной точки зрения неожиданно оказалось много общего. И при шизофрении с биполярным расстройством гены работают во многом одинаково, и у аутизма с шизофренией есть общие черты. В целом изменения генетической активности при аутизме, биполярном расстройстве и шизофрении касались генов, управляющих возбуждением нейронов, способностью клеток генерировать и проводить через себя электрохимический импульс.Авторам работы удалось также заметить, что некоторые блоки генов, чья активность повышается при депрессии, биполярном расстройстве и аутизме, управляют воспалением. Соответственно, их активность имеет отношение к вспомогательным клеткам нервной ткани – к астроцитам и клеткам микроглии. И, возможно, симптомы болезней можно хотя бы до некоторой степени смягчить, если подействовать на эти вспомогательные клетки и ослабить воспаление в мозге.Однако у каждого заболевания есть свои особенности, иначе бы их не различали в клинике. Получается парадокс: при общей «генетической симптоматике» – довольно таки разные клинические проявления.При этом алкоголизм оказался в стороне: активность генов у алкоголиков была иной, чем активность генов у тех, кто страдал от депрессии, аутизма и т. д.Конечно, возникает вопрос, а не случились ли изменения в генетической активности просто под влиянием лечения? Чтобы выяснить это, ученые исследовали мозги приматов, которых кормили лекарствами. Оказалось, что обнаруженные общие изменения в генетической активности происходят все-таки из-за болезней, а не из-за лечения (хотя лечение тоже влияет на активность генов).