Низкокалорийные диеты могут навредить сердцу
Специалисты установили, что в условиях недополучения привычного количества калорий организм включает режим приспособления, - и происходит рост жира вокруг сердца.
В исследовании приняли участие 21 человек, средний возраст которых составлял 52 года. Все добровольцы страдали ожирением. В течение восьми недель участники придерживались рациона в 600-800 калорий в день, испытуемые при этом периодически обследовались.
Результаты оказались следующими: благодаря ограниченному в калориях питанию добровольцы стали стройнее – у них уменьшилось общее количество жировых внутренних отложений, а жировые отложения печени снизились на целых 42%.
Но также выяснилось, что на фоне пониженной калорийности резко активизировалось накопление жира вокруг сердца, его уровень вырос сразу на 44%. Это изменение нарушает способность сердца перекачивать кровь, заявили исследователи.
«Низкокалорийные режимы питания могут быть эффективными для снижения веса, артериального давления и уровня глюкозы в крови. Но их воздействие на сердце еще мало изучено. Оказалось, что уменьшение калорий побуждает жир из разных частей тела переходить с кровью к сердечной мышце, - хотя это и происходит только во время «острого периода» приспособления к новому рациону. После адаптации организма работа сердца вновь улучшается», - рассказали авторы исследования.
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Добавил slava в категорию Кардиология
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