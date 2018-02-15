Что такое тромботическая микроангиопатия?

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Тромботическая микроангиопатия – довольно-таки редкое, но очень опасное заболевание, которое может привести к внезапной смерти человека или к острой или хронической недостаточности его внутренних органов. Профессор университета Милана Флора Пейванди (Италия), тромботическая микроангиопатия (ТМА) – это совокупность заболеваний, которые поражают мелкие сосуды разных органов. Когда стенки капилляров утолщаются, клетки эндотелия отслаиваются, в сосудах появляются трещины и тромбы, что приводит к резкому нарушению кровотока в органах, которые эти сосуды питали.К ТМА сегодня относят такие заболевания, как тромбоцитопеническая пурпура, гемолитико-уремический синдром, а также HELLP-синдром, развивающийся при беременности.Клинические проявления ТМА зависят от локализации повреждения сосудов и капилляров: если, например, речь идет о сосудах, питающих мозг, у пациента может случиться инсульт.Причины развития разных видов ТМА разные: так, к развитию гемолитико-уремического синдрома (ГУС) могут привести патологические микробы, например, кишечная палочка или бактерия дизентерии.HELLP-синдром считается последней стадией формирования полиорганной недостаточности у беременных женщин, страдающих тяжелой формой гестоза и эклампсии. Среди факторов риска – многоплодная беременность, возраст женщины (старше 30 лет), некоторые сопутствующие патологии. Болезнь способствует повреждению эндотелия сосудов, падению давления, сгущению крови, а в итоге и образованию тромбов, перекрывающих сосуды и доступ кислорода и крови. От нарушения кровообращения в первую очередь страдают печень, почки и клапаны сердца, что нередко приводит к необратимым последствиям для плода и матери.Тромботическая микроангиопатия часто купируется с помощью переливания свежезамороженной плазмы. Как отметила специалист, при некоторых разновидностях заболевания пациентам могут назначить и иммуносупрессоры – препараты, подавляющие иммунитет. Для купирования проблем, возникших в результате заболевания, могут быть назначены гемодиализ или плазмаферез.