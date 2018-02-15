Артериальное давление – почему так важно его измерять?

Пониженное артериальное давление

Повышенное артериальное давление

Как сохранить нормальное артериальное давление?



Необходимо периодически измерять давление, при обнаружении у себя низкого или высокого показателя для объективной причины, следует обратиться ко врачу;



Следует отказаться от факторов, повышающих давление – лишни вес, употребление алкоголя и психоактивных веществ, курение, избыточное потребление соли;



Питайтесь правильно и полноценно, составляйте основу рациона из овощей и молочных продуктов небольшой жирности, продукты с клетчаткой, крупы и злаки;



Не употребляйте фастфуд и продукты с повышенным содержанием легких углеводов;



Регулярно проходите обследование у терапевта и кардиолога, в случае повышения или понижения давления необходимо обязательно выявить причину.



Что означает показатель артериального давления, почему так важно держать его под контролем. Все, что нужно знать про артериальное давление тому, кто занимается спортом и ведет активную жизнь.Многие ошибочно считают, что в измерении артериального давления нуждаются исключительно пожилые люди. На самом деле это важный элемент диагностики, позволяющий предупредить серьезные проблемы со здоровьем. В теле человека представлены сосуды трех типов – вены, артерии и капилляры, для каждого из типов характерен свой показатель давления. Самые крупные сосуды – это артерии, они несут от сердца кровь, насыщенную кислородом. Капилляры распределяют эту кровь по всем органам и тканям, а по венам эта кровь поступает обратно в сердце. Давление крови задается сердцем, как главным двигателем всей системы.Когда говорят о кровяном давлении, имеется в виду давление крови в артериях, оно намного выше, чем давление в венах и капиллярах, и намного важнее, как показатель состояния здоровья. По артериальному давлению можно понять, насколько хорошо сердце проводит кислород ко всем органам и тканям.Нормальное артериальное давление составляет 120/80 мм ртутного столба, первая цифра – это давление в тот момент, когда желудочки сердца сокращаются и выбрасывают в артерии порцию крови, его называю систолическим давлением. Второй показатель всегда ниже первого, это диастолическое давление, то есть давление крови, когда желудочки сердца расслаблены. Артериальное давление можно измерять в любых единицах давления, но международной единицей были приняты именно миллиметры ртутного столба.Приведем пример, если у человека пульс равен 70, значит, его сердце делает 70 ударов в минуту, то есть за минуту оно успевает 70 раз выбросить в артерии насыщенную кислородом кровь. По телу кровь буде расходиться под систолическим давлением, но между сокращениями желудочков давление будет снижаться, минимальный показатель давления – это диастолическое давление.Показатель в 120/80 считается идеальным, но у каждого человека есть свой показатель оптимального давления, общепринятые нормы несколько размыты, но давление ниже, чем 90/60 считается пониженным, а выше 140/90 – повышенным.Это явление называют гипотензией, оно не является следствием заболевания и имеет свойство возникать само по себе. При пониженном давлении затрудняется кровообращение, органы и ткани начинают страдать от недостатка кислорода и других необходимых им веществ. Слишком сильное понижение давления приводит к потере сознания и даже коме. У некоторых людей постоянно понижено давление, но если его показатель не падает ниже 100/65 мм ртутного столба, то волноваться не о чем, это одна из особенностей, которыми располагает любой живой организм. Однако, если снижение давления вызывает слабость, то это повод для немедленного обращения ко врачу.Такое явление более распространено, повышенное давление не всегда плохо для организма. В момент сильного физического напряжения давление возрастает, чтобы помочь справиться с нагрузкой, в норме оно должно быстро опуститься. Если же давление после нагрузок подолгу не падает или поднимается без причины, то речь идет об артериальной гипертензии. Это состояние может возникать автономно или являться симптомом заболеваний. Когда давление повышается само по себе – это гипертоническая болезнь, она беспокоит многих пожилых людей, вызывает инфаркты, инсульты и другие болезни сердечно-сосудистой системы.Гипертоническая болезнь развивается по многим причинам, одна из них заключается в увеличении объема крови в организме, к примеру, по причине чрезмерного употребления соленых продуктов. По закону физики увеличение количество крови сопровождается увеличением давления в сосудах. Не менее распространенной причиной является увеличение жесткости стенок сосудов, сечение сосуда становится меньше, а способность адаптироваться к изменениям давления – ниже. Стенки сосудов уплотняются из-за отложений холестерина.