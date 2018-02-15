Полезна ли талая вода?

Три мифа о пользе талой воды

Талая вода не содержит ядовитый дейтерий

Талая вода сохраняет связи между молекулами, как в кристаллической решетке

Замораживание воды очищает ее от примесей

Почему талая вода считается полезной, справедливы ли доводы о ее целебных свойствах. Вся правда о талой воде – откуда она берется, в чем заключается польза, имеет ли смысл ее использовать?В доводах о талой воде мало фактов из химии, больше из народной медицины и эзотерики. Талую воду также называют структурированной, это та вода, которая сначала замерзает, а потом оттаивает. Сторонники талой воды рассказывают, что после такого цикла молекулы воды располагаются в определенном порядке, они способствуют омоложению организма и даже его исцелению от болезней. Говорят, что талая вода ускоряет обмен веществ, чистит организм, повышает его защитные силы. Если ли правда в этих словах?С точки зрения науки любая вода обладает одними и теми же свойствами, она состоит из молекулы кислорода и двух молекул водорода. В плане строения талая и родниковая вода, а также вода из крана и та, что недавно нашли на Марсе, будут полностью идентичными. Отличие заключается лишь в растворенных микроэлементах и солях, они придают воде разный вкус. Вода без примесей начинается дистиллированной, она не пригодна для питья, используется в хозяйственных нуждах. Идеалом питьевой воды считается вода из высокогорных источников, но и это можно легко оспорить.Талая вода будет чистой, только если она получена из снега вдали от городов, в заповедниках и других экологически чистых местах. Если растопить снег в городе, то в этой воде будет очень много загрязнений, в том числе и свинца. Существует способ получить талую воду дома, для этого обычную воду из-под крана замораживают, а затем размораживают. Считается, что такая вода свободна от примесей, она оказывает омолаживающий эффект, улучшает обмен веществ и даже борется с онкологическими заболеваниями.Ученые утверждают, что польза талой воды заключается в самовнушении, никто не отменял эффект плацебо.Согласно этому мифу вода из крана содержит много ядовитого дейтерия, так называют второй изотоп водорода, D2O. В природе этот изотоп представлен очень редко, на 6800 атомов водорода приходится всего один дейтерий. При такой маленькой представленности он не сможет нанести вреда здоровью. К тому же нет ни одного научного подтверждения того, что замораживание и размораживание воды очищает ее от дейтерия.Кристаллической структурой обладает только лед, как только он начинает таять, межмолекулярные связи ослабевают, решетка разрушается. Из этого ясно, что талая вода ничем не отличается обычной. Еще в 80-х опровергли версию о том, что талая вода обладает кластерной структурой, межмолекулярная водородная структура разрушается за 10-16 секунд.По рецепту получения талой воды, когда она начнет замерзать, необходимо вылить незамерзшую водную фракцию. По легенде в ней собираются токсины, так как они замерзают при более низкой температуре. Теория достаточно спорная, так как никто не знает, в какой момент нужно доставать воду, при какой температуре происходит разделение. Наука никак не подтверждает, что наполовину замерзший кусок льда очищен от примесей.