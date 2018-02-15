Полезна ли талая вода?
В доводах о талой воде мало фактов из химии, больше из народной медицины и эзотерики. Талую воду также называют структурированной, это та вода, которая сначала замерзает, а потом оттаивает. Сторонники талой воды рассказывают, что после такого цикла молекулы воды располагаются в определенном порядке, они способствуют омоложению организма и даже его исцелению от болезней. Говорят, что талая вода ускоряет обмен веществ, чистит организм, повышает его защитные силы. Если ли правда в этих словах?
С точки зрения науки любая вода обладает одними и теми же свойствами, она состоит из молекулы кислорода и двух молекул водорода. В плане строения талая и родниковая вода, а также вода из крана и та, что недавно нашли на Марсе, будут полностью идентичными. Отличие заключается лишь в растворенных микроэлементах и солях, они придают воде разный вкус. Вода без примесей начинается дистиллированной, она не пригодна для питья, используется в хозяйственных нуждах. Идеалом питьевой воды считается вода из высокогорных источников, но и это можно легко оспорить.
Талая вода будет чистой, только если она получена из снега вдали от городов, в заповедниках и других экологически чистых местах. Если растопить снег в городе, то в этой воде будет очень много загрязнений, в том числе и свинца. Существует способ получить талую воду дома, для этого обычную воду из-под крана замораживают, а затем размораживают. Считается, что такая вода свободна от примесей, она оказывает омолаживающий эффект, улучшает обмен веществ и даже борется с онкологическими заболеваниями.
Ученые утверждают, что польза талой воды заключается в самовнушении, никто не отменял эффект плацебо.
Три мифа о пользе талой воды
Талая вода не содержит ядовитый дейтерий
Согласно этому мифу вода из крана содержит много ядовитого дейтерия, так называют второй изотоп водорода, D2O. В природе этот изотоп представлен очень редко, на 6800 атомов водорода приходится всего один дейтерий. При такой маленькой представленности он не сможет нанести вреда здоровью. К тому же нет ни одного научного подтверждения того, что замораживание и размораживание воды очищает ее от дейтерия.
Талая вода сохраняет связи между молекулами, как в кристаллической решетке
Кристаллической структурой обладает только лед, как только он начинает таять, межмолекулярные связи ослабевают, решетка разрушается. Из этого ясно, что талая вода ничем не отличается обычной. Еще в 80-х опровергли версию о том, что талая вода обладает кластерной структурой, межмолекулярная водородная структура разрушается за 10-16 секунд.
Замораживание воды очищает ее от примесей
По рецепту получения талой воды, когда она начнет замерзать, необходимо вылить незамерзшую водную фракцию. По легенде в ней собираются токсины, так как они замерзают при более низкой температуре. Теория достаточно спорная, так как никто не знает, в какой момент нужно доставать воду, при какой температуре происходит разделение. Наука никак не подтверждает, что наполовину замерзший кусок льда очищен от примесей.
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