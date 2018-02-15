Самые быстрые способы прекратить зубную боль

Зубная боль знакома практически всем. Возникать она может по самым различным причинам. И не всегда есть возможность сразу же обратиться к врачу, а обезболивающих медикаментов может просто не быть под рукой. В этих случаях довольно эффективными и быстродействующими могут оказаться народные средства.

Универсальные средства

Если причина боли вам неизвестна, попробуйте следующее полоскание. Возьмите полторы столовых ложки зеленого чая, заварите в стакане кипятка и настаивайте 10 минут. Затем добавьте в заваренный чай натертые на мелкой терке 5 зубчиков чеснока. Дайте этой смеси настояться еще 10 минут, процедите и прополощите больной зуб. Боль утихнет уже спустя несколько минут после процедуры. Можно повторять ее в течение дня неограниченное количество раз.

Можно использовать смесь из соли, чеснока и репчатого лука. Для ее приготовления возьмите по одной чайной ложке соли, кашицы из тертого чеснока и, наконец, тертого лука. Хорошенько все это перемешайте и положите на больной зуб, прикрыв сверху чем-нибудь — например, ваткой.

Еще вариант – полоскание теплым раствором соли и йода. Для этого растворите 1 чайную ложку поваренной соли и 7 капель йода в 250 миллилитрах горячей воды. Когда соль полностью растворится в воде, прополощите зуб полученным раствором. Минут через пять болевые ощущения пройдут. Однако помните, что в день не следует проводить процедуру более трех раз.

Неплохим способом снятия зубной боли является спиртовая настойка валерианы. Если у вас дома есть пузырек такой настойки, смочите в ней небольшой кусочек ваты и просто положите на больной зуб. Если болевые ощущения снова возникнут, поменяйте ватку.

При кариесе

Если причиной зубной боли является кариес, возьмите пакетик с черным чаем без добавок и положите за щеку напротив больного зуба. Боль должна утихнуть в течение получаса.

Если в зубе имеется полость, попробуйте следующий метод. Возьмите ватку и смочите ее в водке или другом крепком алкоголе, где нет сахара. Засуньте ватку в дупло больного зуба и держите там, пока болевые ощущения не уйдут.

Если в доме есть сушеная ромашка и мед, можно приготовить следующее полоскание. Возьмите две щепотки ромашки и заварите 250 миллилитрами свежего кипятка. Затем накройте крышкой и настаивайте четверть часа. После этого процедите полученный настой и добавьте 1 чайную ложку меда. Когда мед растворится, прополощите им больной зуб. Для одного полоскания используют 50 миллилитров настоя. Проводить процедуру следует раз в полчаса до тех пор, пока боль не исчезнет.

При абсцессе корня зуба

Результатом такого процесса обычно является флюс – раздутие щеки со стороны больного зуба. Если нет возможности как можно быстрее обратиться к стоматологу, можно попробовать следующие средства. Смешать по 1 чайной ложке сахарного песка и поваренной соли с половиной чайной ложки молотого черного перца. Затем налейте туда немного 3-процентного уксуса, так, чтобы смесь превратилась в кашицу. Подержите полученную массу над огнем до тех пор, пока она не загустеет. После этого положите ее на больной зуб и держите, пока боль не прекратится.

Другой вариант. Возьмите небольшой кусочек голубой глины, заверните его в марлю и положите на опухшую десну. Сначала боль может даже усилиться, но вскоре отек начнет спадать вместе с болевыми ощущениями.

Можно прополоскать флюс отваром шалфея. Возьмите две столовые ложки высушенного шалфея, залейте половиной литра свежего кипятка, накройте крышкой и настаивайте до полного остывания. Затем процедите настой и разделите на две порции. Полощите ротовую полость дважды в сутки с интервалом в 12 часов. Ежедневно следует заваривать свежий настой. Боль пройдет уже после первого полоскания, отек может начать спадать несколько позднее.

Если боль очень острая, попробуйте снять ее при помощи лукового сока. Для этого отожмите сок из очищенной луковицы, смочите в нем ватный тампон и положите на больной зуб. Оставьте его там до исчезновения боли.

Необычные способы

Существует несколько способов снятия зубной боли, которые называют знахарскими. Например, взять небольшой кусочек репчатого лука, завернуть в чистую марлю и заложить в ухо на стороне больного зуба. Боль пройдет примерно через четверть часа.

Еще можно взять репчатый лук и спровоцировать слезотечение из глаз. Научно доказано, что при раздражении слизистых, вызванном фитонцидами, снижается давление в деснах и боль утихает.

Довольно действенным средством снятия зубной боли считается чеснок, который следует привязать к запястью руки. Если болит зуб на правой стороне, чеснок привязывают к левой руке, если на левой – то к правой. Сначала следует натереть внутреннюю часть запястья разрезанной пополам долькой чеснока, а затем приложить половинку дольки к пульсу и плотно зафиксировать лейкопластырем. Оставьте «компресс» на несколько часов. За это время боль в зубе должна пройти.

Эффективен при зубной боли и корень подорожника. Сначала извлеченный из земли корешок следует хорошенько промыть и подсушить бумажным полотенцем. Можно заложить его между щекой и больным зубом, а можно — в ушной проход на стороне больного зуба.

Достаточно распространен метод снятия боли с помощью свиного сала. Лучше всего взять несоленое сало, либо необходимо очистить его от соли. Заложите кусочек сала между десной и больным зубом. Боль утихнет минут через двадцать.

Если под рукой нет ничего из перечисленных средств, помочь вам может… простая вода! Возьмите в рот немного воды комнатной температуры и держите на больном зубе до тех пор, пока не почувствуете, что она нагрелась. Затем выплюньте воду и возьмите в рот новую порцию. После пяти процедур боль обычно полностью исчезает.