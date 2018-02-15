Просыпайтесь красивыми: медики рассказали, как подготовиться ко сну
Если вы по утрам не любите свой внешний вид в зеркале, а самочувствие требует желать лучшего, тогда эти советы для ва.
На ваш сон и состояние отдыха ночью соответствует множество факторов: от правильной позы сна к косметическим средствам, которые вы наносите на кожу.
Обратите внимание на 5 следующих вещей и пусть ваши ранки будут только приятными.
• За три часа до сна пейте меньше жидкости и ешьте блюда с повышенным содержанием соли. Также стоит ужинать продуктами, богатыми белком. Постарайтесь отказаться от сахара, риса, макарон и картофеля на ночь от углеводов кожа утром кажется припухшей.
• На ваш внешний вид и самочувствие также влияет поза во сне. Вне сна на животе может вызвать отеки, темные круги под глазами и плохой цвет кожи. Если вы спите на спине, то советуем купить ортопедическую подушку - так кровь и лимфа нормально циркулируют по сосудам, обеспечит коже лица свежий вид. Также попробуйте одевать маску для сна, это сделает сон более глубоким.
• За час до сна обязательно проветривайте комнату, где вы спите. В ней не должно быть душно, сыро или слишком холодно. Если же вы чувствуете, что жар от батарей сушит вашу кожу, купите лучше увлажнитель воздуха. Вы должны чувствовать себя комфортно.
• За полчаса до сна наносите на кожу ночной крем, а также тщательно расчешите волосы. А чтобы ваши пряди меньше электризовались и выглядели лучше утром, спите на наволочках подушек только из натуральных тканей, а не синтетических.
• Но если вы все же плохо выспались, начинайте восстановления организма с завтрака. Лучше всего, если это будут овощи. Также вас быстро пробудит прохладный душ с мятным или цитрусовым ароматом геля для умывания
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