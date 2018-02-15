Просыпайтесь красивыми: медики рассказали, как подготовиться ко сну

Пять простых советов для отменного вида после утреннего пробуждения.Если вы по утрам не любите свой внешний вид в зеркале, а самочувствие требует желать лучшего, тогда эти советы для ва.На ваш сон и состояние отдыха ночью соответствует множество факторов: от правильной позы сна к косметическим средствам, которые вы наносите на кожу.Обратите внимание на 5 следующих вещей и пусть ваши ранки будут только приятными.• За три часа до сна пейте меньше жидкости и ешьте блюда с повышенным содержанием соли. Также стоит ужинать продуктами, богатыми белком. Постарайтесь отказаться от сахара, риса, макарон и картофеля на ночь от углеводов кожа утром кажется припухшей.• На ваш внешний вид и самочувствие также влияет поза во сне. Вне сна на животе может вызвать отеки, темные круги под глазами и плохой цвет кожи. Если вы спите на спине, то советуем купить ортопедическую подушку - так кровь и лимфа нормально циркулируют по сосудам, обеспечит коже лица свежий вид. Также попробуйте одевать маску для сна, это сделает сон более глубоким.• За час до сна обязательно проветривайте комнату, где вы спите. В ней не должно быть душно, сыро или слишком холодно. Если же вы чувствуете, что жар от батарей сушит вашу кожу, купите лучше увлажнитель воздуха. Вы должны чувствовать себя комфортно.• За полчаса до сна наносите на кожу ночной крем, а также тщательно расчешите волосы. А чтобы ваши пряди меньше электризовались и выглядели лучше утром, спите на наволочках подушек только из натуральных тканей, а не синтетических.• Но если вы все же плохо выспались, начинайте восстановления организма с завтрака. Лучше всего, если это будут овощи. Также вас быстро пробудит прохладный душ с мятным или цитрусовым ароматом геля для умывания