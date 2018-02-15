Что собой представляет фаст-фуд и почему он так опасен?

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О вреде фаст-фуда для здоровья говорится в результатах многих исследований, и с каждым годом таких исследований становится все больше. Несмотря на это, сети закусочных фаст-фуда сегодня есть в большинстве стран мира, и поскольку еда там, как правило, дешевле, чем в обычных ресторанах, многие предпочитают питаться именно там.Попробуем разобраться, что же собой представляет фаст-фуд и какие риски для здоровья он таит.Првое отличие забегаловки фаст-фуд от обычного ресторана – отсутствие шеф-повара – как и поваров вообще. Дело в том, что в заведениях, где подают фаст-фуд, повар не нужен: все блюда готовятся из полуфабрикатов, которые обычно достаточно подогреть или слегка поджарить. С этой задачей успешно справляются сотрудники, которые одновременно играют роль кассиров и официантов.Именно благодаря этому приготовить фаст-фуд – так легко и быстро, но с этим же связаны многие негативные свойства этих продуктов.Как уже отмечалось выше, фаст-фуд готовят из полуфабрикатов, которые – особенно если это продукты крупных сетей закусочных – производят на крупных фабриках, откуда распределяют по разным странам. Эти полуфабрикаты, как правило, содержат большое количество консервантов – иначе продуктам не “пережить” длительные перевозки и хранение.Интересно, что нередко фаст-фуд очень долго не портится даже после приготовления: наверняка Вы видели материалы о подобных экспериментах – даже после длительного хранения вне холодильника гамбургеры из известных закусочных выглядят так же, как только что приготовленные.Когда человек заказывает в закусочной куриные наггетсы, ему кажется, что ему принесут блюдо, приготовленное из куриного мяса. Однако не все так просто. В составе “куриных” наггетсов в лучшем случае лишь 50% – куриное мясо, остальное – кожа, перемолотые кости и дешевые субпродукты, которые делают блюдо более мягким, привлекательным на вкус, но – и более вредным.То же самое можно сказать о котлетах из гамбургеров – если Вы думаете, что они сделаны из говядины, Вы жестоко ошибаетесь.В фаст-фуде содержится больше количество транс-жиров, вред которых доказан многими, многими исследованиями. Не так давно в американском штате Нью-Йорк ввели ограничения на использование транс-жиров, благодаря которому, по словам ученых, всего за три года число инфарктов и инсультов сократилось на 6%. С текущего года в США планируется ввести национальный запрет на использование транс-жиров, и ученые из Йельского университета уверены, что этот запрет поможет предотвратить сотни и тысячи инсультов и инфарктов в будущем.Большинство фаст-фуд блюд (картофель фри, котлеты и т.д.) жарятся, что делает их еще более опасными: при готовке блюд при высокой температуре и особенно при жарке в масле образуется опасное вещество – акриламид, которое, как показывают последние исследования, повышают риск развития раковых заболеваний.Как отметил Давид Пипоян, многократное нагревание масла особенно опасно: если масло кипело в течение 8 часов (и в нем что-то жарилось), то на следующий день это масло необходимо заменить новым. Однако мало в каких заведениях этому правилу следуют, ведь если каждый день использовать для жарки несколько литров нового масла, это заметно повысит себестоимость готовой продукции, в то время как фаст-фуд стараются делать по возможности дешевым.Особенно опасны акриламид и прочие канцерогенные вещества для детского организма – пока еще слабого, не умеющего эффективно бороться с попавшими в него опасными веществами. Именно поэтому специалисты советуют ни в коем случае не кормить детей фаст-фудом и не давать им газированные сладкие напитки.Отметим, что переработанные продукты вроде сосисок, ветчины и колбасы, часто входящие в состав фаст-фуда, и сами по себе считаются канцерогенами: ВОЗ недавно внес эти продукты в список продуктов, употребление которых повышает риск развития раковых заболеваний.Кроме того, недавно ученые из University of Maryland School of Medicine выяснили, что нездоровый рацион, содержащий большое количество насыщенных жиров или мало моно- и полиненасыщенных жиров, приводит к повышению плотности груди у женщин, что, в свою очередь, связано с повышенным риском развития рака груди.Также фаст-фуд содержит огромное количество соли и сахара – их добавляют во все блюда для усиления их вкуса. Сахар, разумеется, делает блюда намного калорийнее, а избыток соли – фактор риска для развития целого ряда проблем, в том числе гипертонии. Более того, ученые из Университета Тафтса в штате Массачусетс выяснили, что несбалансированное питание с упором на соленый фаст-фуд – причина половины всех смертей в США от инсульта, сахарного диабета 2 типа и заболеваний сосудов и сердца.Фаст-фуд, согласно многочисленным исследованимям, также повышает риск развития диабета 2 типа – из-за высокого содержания сахара, простых углеводов и жиров.Напомним, что лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии Джон Робин Уоррен (Австралия) во время визита в Армению посоветовал армянам не увлекаться фаст-фудом и ни в коем случае не открывать в стране сеть закусочных Макдональдс.