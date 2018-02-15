Причины запора зимой

Одна из ключевых причин появления запора зимой – снижение физической активности, что сказывается на перистальтике кишечника. Врачи зачастую сталкиваются в своей медицинской практике с жалобами на регулярные запоры от пациентов, ведущих малоподвижный образ жизни. Дело в том, что при минимальных физических нагрузках вся область таза недостаточно снабжается кровью, мышцы становятся менее подвижными, а кишечник «ленится». Следовательно, для того чтобы нормализовать стул, необходимы регулярные (соответствующие состоянию здоровья) физические нагрузки. Но зимой это сделать сложнее, чем летом. Почему?- Ветреная и морозная погода не располагает к продолжительным прогулкам. Мы редко выбираемся на улицу, ведь дома тепло и уютно.- Повышается уровень мелатонина (гормона сна), который, вырабатывается, как только становится темно. Зимой световой день укорачивается, поэтому высокая выработка мелатонина сохраняется круглосуточно. Из-за этого в дневное время мы зачастую спим на ходу.- Кислородное голодание. Холодный воздух не содержит необходимое количество кислорода для нормальной работы организма, поэтому зимой мы чувствуем усталость и сонливость.Зимний рацион – это, как правило, насыщенная углеводами жирная пища с минимумом овощей и фруктов. А вот в новогодние каникулы стол и вовсе ломится от разнообразия праздничных яств, и, конечно, это стресс для органов пищеварения. В результате кишечник из органа с активной моторикой превращается в ленивый отдел пищеварительной системы.Нарушение стула часто возникает из-за недостаточного потребления растительной клетчатки в пище. Овощи, фрукты – источник пищевых волокон (клетчатка), необходимых для нормальной деятельности кишечника. Пищевые волокна представляют собой вещества, которые не усваиваются организмом, но поглощают воду и набухают, тем самым способствуя перистальтике кишечника. Если волокна употребляются в недостаточном количестве, то стул становится плотным и сухим, что усложняет его продвижение по кишечнику.От задержки стула страдает весь организм – начинает работать неправильно. Запор – не просто ощущение дискомфорта, а вероятность внутреннего отравления. Все ядовитые вещества, которые находятся в каловых массах, по-новому впитываются в человеческий организм, а это очень опасно. Наиболее очевидные осложнения запора – геморрой, анальные трещины, выпадение прямой кишки; снижается иммунитет (начинают «липнуть» простуды и инфекции), нарушается усвоение витаминов и минералов, возникают аллергические реакции, синдром хронической усталости, депрессивные состояния.